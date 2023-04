“Nunca había visto a alguien morir": Aylín Mujica da detalles de la tragedia ocurrida en Teotihuacán

La actriz cubana, Aylín Mujica, fue una de las celebridades que vivieron muy de cerca el trágico desplome de un globo aerostático en la zona de Teotihuacán, Estado de México el pasado sábado 1 de abril, el cual, dejó como saldo a dos personas fallecidas y una menor gravemente herida y aunque en un primer momento la participante de “La Casa de los Famosos 3” se negó a hablar, finalmente concedió una entrevista en la que ofreció todos los detalles de esta tragedia que causó conmoción en todo México.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría” donde Aylín Mujica relató que lo que era una mañana maravillosa se convirtió en una auténtica pesadilla, la cual, presenció en cuanto ella y otras famosas aterrizaron después de haber realizado un paseo en globo aerostático y señaló que toda esta tragedia se derivó debido a que la empresa involucrada estaba operando fuera de la ley.

“Era una mañana maravillosa, era todo precioso y todo perfecto, en el momento en el que estamos aterrizando escuchamos gritos, vemos que hay un globo que se está yendo, pero encendido en llamas, era la canasta donde van los pasajeros lo que se estaba incendiando y ahí iba una familia muy bonita que era una niña de 13 años, la mamá y el papá; ellos estaban en las pirámides y un guía de la zona arqueológica los lleva a donde es lo más barato y estas eran compañías que ya fueron denunciadas ante las autoridades porque no tienen licencia, tenían una carpeta abierta porque eran varios globos sin permiso y eran más baratos porque no tienen que pagar ni permisos, ni seguros, ni nada y estaban en una zona que cuando llegan las autoridades la zona la limpiaron y todavía el piloto se da a la fuga”, señaló la actriz.

En otro momento de la entrevista, Aylín Mujica contó los angustiantes momentos en los que presenció la muerte de los dos adultos, lo cual, fue un momento más que traumático pues nunca había visto morir a nadie frente a sus ojos, además, señaló que sintió impotencia y frustración al no poder ayudarle al padre de familia que se quedó en la canastilla en todo momento.

“En el momento en el que aterrizan se produce la explosión del gas, los tanques de este globo eran unos tanques piratas, hechos en casa, sin ninguna seguridad, no había tampoco un extintor, no había seguridad alguna, era un globo en malas condiciones y en ese momento el piloto también salta y se da a la fuga, la niña se salva, se queda la mamá y el papá y es cuando nosotros comenzamos a ver el globo incendiado, la señora se avienta, pero por la altura muere al instante y el señor sí se calcinó totalmente, nosotros vimos todo, él gritaba para que lo ayudaran, estaba tratando de darle la cuerda a alguien y gritando desesperadamente y de pronto ya no había nada alrededor del globo, no tuvo a nadie que lo ayudara, yo nunca había visto morir a nadie delante de mis ojos y la impotencia de no poder salvarlo”, contó.

Aylín Mujica capturo esta imagen de la tragedia de Teotihuacán. Foto: IG. aylinmujic

Para finalizar, Aylín Mujica señaló que en un principio no quería ofrecer ninguna entrevista para hablar del tema por respeto a las víctimas, sin embargo, señaló que lo que la hizo cambiar de opinión es poder alzar la voz para que estas empresas que operan de forma irregular sean sacadas del mercado pues considera que es un sabotaje directo al turismo nacional.

“Me doy cuenta de que somos tan frágiles y que la vida es tan fugaz que es una tristeza que alguien tenga que morir por una irresponsabilidad de este tipo, me da mucho coraje, por eso hay que alzar la voz, hay que checar cuando estén en un lugar turístico que se vayan con las personas correctas que sean compañías legales, que tengas sus licencias, que estén capacitados, no podemos permitir que el turismo de México se vaya a sabotear de esta manera”, finalizó.

SIGUE LEYENDO:

Desde un yate, Ninel Conde presume sus curvas con micro bikini amarillo

Karely Ruiz incendia la red con ajustado vestido de transparencias

Heidy Infante: vinculan a proceso al agresor de la nieta de Pedro Infante