Desde un yate, Ninel Conde presume sus curvas con micro bikini amarillo

Al ritmo de “El Bombón Asesino”, Ninel Conde consiguió elevar la temperatura en redes sociales pues resulta que la actriz, cantante y modelo de OnlyFans presumió sus curvas desde un yate y con un arriesgado micro bikini que no dejó mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, sus atrevidas imágenes causaron un gran revuelo entre los millones de seguidores que ostenta, quienes sin dudarlo se volcaron en halagos para la también empresaria e influencer, quien pudo reafirmas su calidad de sex symbol.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues además de deleitar la pupila de sus fans, quiso mantener la interacción con sus seguidores y por ello, además de presumir cómo pasó su fin de semana, también cuestionó a sus admiradores sobre los planes que tenían para este inicio de vacaciones de Semana Santa.

“My kind of weekend. Have an amazing sunday. Cuéntenme cómo va su domingo. ¿Será su cheat day? No olviden dar gracias en todo y por todo. Los leo” fue el texto que Ninel Conde escribió para acompañar su breve, pero revelador video en el que apareció derrochando belleza y sensualidad desde un yate, donde lució sus curvas al ritmo de su máximo éxito musical llamado “El Bombón Asesino”.

En cuanto al espectacular outfit de playa con el que Ninel Conde robó suspiros, se trataba de un atrevido micro bikini de color amarillo, el cual, apenas y estaba confeccionado con unos pequeños trozos de tela que estaban anclados a unas argollas metálicas que le aportaron un toque extra de sensualidad a la imagen de la modelo de OnlyFans.

Ninel Conde paralizó la red con este arriesgado look de playa. Foto: IG: ninelconde

Tal y como lo esperaba Ninel Conde, su publicación causó un gran revuelo entre sus fans, prueba de ello es que en tan solo unos minutos su post logró acumular miles de reproducciones, además, se pudo ver que también recibió cerca de 20 mil likes y para cerrar, la caja de comentarios de su video se llenó con cientos de elogios de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula que reconocieron su arrolladora belleza.

Ninel Conde posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: ninelconde

“Divina”, “Espectacular y muy sensual”, “Chulísima”, “Tan bella y hermosa como siempre”, “¡Qué bonita!”, “La más guapa de todas”, “Un auténtico bombón”, “Cada día más guapa” y “Como los buenos vinos…” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien luego de su mediática y fallida relación con Larry Ramos se ha mantenido soltera y sin las intenciones de tener un romance, pues así ella misma lo ha manifestado en distintas ocasiones, por lo que prefiere seguir enfocada en su carrera como cantante, modelo de OnlyFans y como influencer fitness, pues cabe mencionar que desde hace casi un año está alejada de la actuación.

