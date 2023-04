En mini short, Tania Rincón se reafirma como la conductora más bella

Además de ser una de las conductoras más queridas y solicitadas de toda la televisión mexicana, Tania Rincón también ha logrado destacar en redes sociales gracias a su desarrollado sentido de la moda y para probar este punto lo único que es necesario hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram donde impuso moda primaveral con un ajustado mini short con el que también robó suspiros entre sus fans, quienes sin dudarlo se volcaron en halagos para la presentadora de “Hoy”.

Como se mencionó antes, fue a través de la famosa aplicación de la camarita donde Tania Rincón realizó la publicación en cuestión, en la cual, presumió lo mucho que se sigue divirtiendo durante sus vacaciones en Disneyland junto a sus hijos y junto a su ex, Daniel Pérez, lo cual, ha causado una gran confusión entre sus fans, no obstante, pese a toda la polémica, la conductora de “Hoy” no ha dejado de derrochar estilo.

Tania Rincón impuso moda para la primavera con este espectacular look. Foto: taniarin

En estas postales, Tania Rincón apareció muy bien acompañada pues posó junto su hijo Patricio y con la pequeña Amelia, quien debido a que se encontraba muy ocupada jugando no permitió que la fotografía que tenía planeada su madre saliera perfecta, no obstante, como se dijo antes, lo que más llamó la atención de la publicación de la conductora de “Hoy” fue el increíble outfit con el que derrochó estilo.

El look con el que Tania Rincón se reafirmó como todo un referente de la moda se trababa de un coqueto conjunto floreado en tonos rosas, naranjas y morados, el cual, estaba compuesto por una blusa de manga larga y botones al frente, además, de un coqueto mini short con el que pudo presumir sus torneadas y estilizadas piernas en todo su esplendor y para complementar su espectacular outfit, la expresentadora de “Venga la Alegría” calzó un par de zapatillas de pulsera de color nude, por lo que este elemento le aportó un ligero toque de sensualidad a su imagen.

Tania Rincón se llevó decenas de halagos de parte de sus fans. Foto: taniarin

Pese a que Tania Rincón difundió las fotografías en cuestión a través de sus historias de Instagram, sus fans se encargaron de replicar las imágenes en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans, donde los halagos no se hicieron esperar para la querida presentadora, quien pudo reafirmarse como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

“Estás bellísima”, “Chulada de mujer”, “Todo un bombón”, “La más guapa de todas”, “Cada día más hermosa”, “Brillando como siempre”, “Eres un ángel” y “Toda una reina” fueron algunos de los halagos que se llevó Tania Rincón, quien también dejó ver que luego de una semana sus vacaciones en Disneyland llegaron a su fin, sin embargo, se desconoce si será el próximo lunes cuando retome sus actividades de manera normal o si todavía le quedan algunos días de descanso.

