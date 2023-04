Piqué estalla contra los fans de Shakira: “Me la pela lo que digáis tú”

Durante las últimas horas el nombre de Gerard Piqué ha encabezado las listas de tendencias en redes sociales debido a que volvió a dar mucho de qué hablar pues ahora el presidente de la Kings League se lanzó contra los fanáticos de Shakira, a quienes calificó como “robots” y “personas sin vida”, por lo que sus palabras generaron una gran controversia.

Estas palabras de Gerard Piqué fueron vertidas durante una entrevista que concedió para el periodista y streamer español, Gerard Romero, quien aprovechó la presencia del exdefensor del Barcelona en su canal de Twitch para cuestionarlo sobre distintos temas polémicos, los cuales, en su mayoría estuvieron relacionados con su actividad en la Kings League y al entorno del club blaugrana, sin embargo, el empresario también fue cuestionado sobre su forma de lidiar con las críticas y fue aquí donde estalló contra los fans de la madre de sus hijos.

Para empezar su respuesta, Piqué aseguró que las críticas de las que ha sido objeto en el último año no le han afectado pues de lo contrario, “se hubiera aventado de un barranco”, además, señaló que no necesitó ayuda o asesoramiento para lidiar con los comentarios de sus detractores pues desde siempre ha estado consiente que “solo debe darle importancia a lo que de verdad es importante” y fue aquí donde estalló contra los fans de Shakira, a quien se refirió como “su ex latinoamericana”.

“Yo te puedo poner el ejemplo, el tema que he pasado el año pasado, con mi expareja que es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles, de verdad, no me importa nada, es cero, porque es gente que no los conozco en nada, son gente que, vete a saber tú, no tiene vida, están ahí, ¿qué importancia les tienes que dar? Cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, lo trato como si fuera… mentalmente esto es muy sano, si le das importancia a cada comentario, estás muerto”, señaló Gerard Piqué.

Piqué señaló que no le importan las críticas de sus haters. Foto: IG. 3gerardpique

En otro momento de su intervención, Piqué comprendió que lo que más les molesta a sus detractores es que él ni se inmuta con todo el hate que recibe en redes sociales pues considera que de hacer lo contrario les daría una victoria a sus críticos, lo cual no está dispuesto a hacer.

“Muchas veces ha habido momentos en mi carrera en los que salía a cámara y pensaba que, si te ven preocupado o tiras un mensaje preocupado, han ganado, pero hay que salir y decir ‘me la pela, me la pela lo que digáis tú y tú y ya está, cuando vean que es indiferente que te… ahí es cuando se matan de rabia y dicen “¡hostia!, este tío haga lo que haga, el hijo de pu… no puedo con él y ya está”, ¡Qué les den por cu…”, refirió Gerard Piqué, quien para finalizar aseguró que despierta muchas envidias por el éxito que ha tenido en sus distintos emprendimientos.

