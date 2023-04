Desde la alberca, Aleida Núñez se luce en microbikini rosa Barbie

La bella Aleida Núñez causó revuelo entre sus fans al presumir una nueva sesión de fotos con la que no sólo demostró por qué es una de las mujeres más hermosas, sino también quien derrocha estilo con las mejores tendencias de la temporada y a la vez resalta su icónica figura llena de curvas y con la que ya ha flechado a millones. Por si todo esto fuera poco, dejó en claro que a fiebre por "robarle" los looks a Barbie no ha llegado a su fin y si hace unos días se lució con un blazer de escote profundo, este fin de semana cautivó en un coqueto microbikini.

En esta temporada de calor las famosas no han dejado de dar cátedras de estilo desde la playa al lucirse tanto con looks con minivestidos, shorts o faldas, pero también con los tarjes de baño más sensacionales de la temporada como es el caso de los microbikinis que todo el mundo está luciendo desde hace semanas y que en este momento vacacional también se verá por todos lados. Y como era de esperarse, Aleida Núñez no se quedó fuera de esta tendencia y para disfrutar de su fin de semana se lució con un bañador de dos piezas en color rosa Barbie con el que enamoró a sus fans.

En más de una ocasión ha sorprendido con los outfits ideales para presumir su figura. (Foto: IG @aleidanunez)

Desde la alberca, así derrochó estilo Aleida Núñez

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella conductora compartió un par de fotos en las que se dejó ver como nunca y la llevaron a recibir cientos de halagos. Y es que para la ocasión apostó por un revelador microbikini con el que demostró que el rosa es el tono ideal para resaltar un bronceado perfecto y a la vez para presumir una figura en forma de reloj de arena, con el vientre plano y un abdomen de acero torneado por el ejercicio.

En el look de Aleida Núñez destaca un microbikini que llama la particular tención por un top con el clásico corte triangular que a la vez permite lucir un sensual escote profundo en "V". Asimismo, mantuvo un estilo ya conocido con cintas delgadas para atar el traje de baño detrás del cuello y la espalda y así no interferir con el bronceado; mientras que para la parte inferior del bikini, destaca un bottom de tiro bajo que también resulta ideal para resaltar una cintura pequeña y presumir un abdomen trabajado.

"Si tuviera que elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo…", fue el mensaje con el que acompañó su publicación.

Con este look se sumó a la fiebre de Barbie. (Foto: IG @aleidanunez)

Para su glamurosa sesión de fotos, la también actriz y cantante posó a la orilla de la alberca, mientras que en una segunda foto se le ve con una enorme sonrisa disfrutar de la refrescante agua para esta temporada de calor. Y como era de esperarse, en ambos casos se roba todas las miradas gracias al color tan brillante del rosa Barbie que si bien no se trata de un tono neón, deslumbra incluso a la distancia o dentro del agua.

Luego de sumarse a la fiebre del microbikini, los fans de Aleida Núñez la llenaron de halagos con comentarios como "eres bellísima, me fascinas", "la más preciosa", "qué cuerpazo", "belleza de mujer" y "estás hermosa".

Así cautivó a miles. (Foto: IG @aleidanunez)

SIGUE LEYENDO

