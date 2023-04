Tania Rincón se quita la pena y recuerda el día que tuvo relaciones en la Arena Ciudad de México

Taina Rincón se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, y también de la radio en el país, pues es parte de "La Caminera" desde la salida del Capi Pérez, donde comparte micrófonos con el escritor y comediante Fran Hevia, además del conductor Fer Gay.

Fue junto a sus compañeros que se lanzó a una entrevista para promocionar el trabajo que hacen de lunes a viernes a las 7:00 de la noche, pero las cosas subieron bastante de tono al calor de los tragos, de las bromas, las risas y la gran amistad que sostienen, así que reveló un gran secreto.

En su entrevista con Karla Díaz, en la emisión más reciente de Pinky Promise, recordó que ha tenido experiencias bastante atrevidas, como el caso del día que tuvo intimidad con su ex esposo en un lugar público. Ni más ni menos que en la Arena Ciudad de México, un auditorio para conciertos.

En la dinámica "yo nunca nunca", reveló que una vez lo hizo en un lugar público; primero aseguró que fue en un estadio, pero irremediablemente tuvo que decir la verdad, pues se atoró con los conceptos; además, agregó que todo sucedió en el baño del recinto.

Fue en el año 2012 cuando llegó hasta la Alcaldía Azcapotzalco un nuevo foro para conciertos en el lugar donde había un gran rastro: la Arena Ciudad de México, donde se realizan conciertos y eventos deportivos para un aforo de 22 mil asistentes, por lo menos sentados.

"Bueno, voy a aclarar. No estadio, más bien recinto... Arena Ciudad de México (...) se nos invitó, ay no, sí invítenme otra vez, prometo que si me vuelven a invitar me voy a portar bien. Nos invitaron a un palco”, continuó entre risas.

El segmento de Tania terminó ahí, dejando al aire en qué momento, si fue un concierto o un evento deportivo, si lo hizo antes, después o durante el show, entre otras aclaraciones que prefirió quedarse para sí misma; sin embargo, despertó la curiosidad de todos los presentes.

Tal fue el caso de la propia conductora, Karla Díaz, quien aprovechó para reclamar a su esposo que nunca lo han hecho en la Arena de la Ciudad de México, pues ella ha estado en varias ocasiones en ese lugar porque se presenta con JNS en el espectáculo de los 90's Pop Tour.

Aunque no se escuchó la respuesta del hombre, finalmente aseguró Karla que se le antojó esa fantasía, y le pidió anotarlo en la lista de cosas que tienen que hacer pronto, por lo que puede ser que durante la próxima dinámica, sea ella quien también tome de su trago junto a Tania Rincón.

