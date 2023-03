Tras el divorcio, Tania Rincón se va de fiesta y canta "La gata bajo la lluvia" con mucho sentimiento

Tania Rincón cumple una semana soltera, luego de que a través de sus redes sociales oficiales informara su separación definitiva de Daniel, su ex esposo, con quien compartió más de una década de matrimonio, y formaron una de las más queridas familias del medio del espectáculo con dos pequeños.

"Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro", fueron las palabras que utilizó en su comunicado oficial.

Desde entonces, se le ha podido ver en actividades cotidianas, disfrutando realmente de la vida, y sin mostrar mucha tristeza a sus fanáticos, quienes la confirman en cada una de sus aventuras como una de las más idolatradas conductoras de la televisión mexicana.

La conductora anunció su divorcio en redes sociales. Crédito: Instagram / @taniarin

Sin embargo, durante este arranque de fin de semana tuvo el primer esbozo de dolor y mal de amores, pues a través de su Instagram, se le pudo ver en una fiesta con varias amigas, y al momento de cantar junto al mariachi, no pudo evitar echarse una para los corazones rotos.

En la fiesta estaban otras amigas y amigos de Tania Rincón, destacadas cantantes o estrellas del mundo del espectáculo. Denisha, ex participante de Survivor, miembro del musical "Myst", la cantante y conductora Alex Garza, así como el cantante y actor Lalo Brito, entre otros invitados.

La hora del mariachi inevitablemente llegó al cumpleaños de la actriz Fátima Molina, justo antes de la hora del pastel, por lo que Tania Rincón fue convocada a cantar una clásica del catálogo de Rocío Dúrcal: "La gata bajo la lluvia".

Se le ha visto en actividades cotidianas, disfrutando de la vida. Crédito: Instagram / @taniarin

"Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá, y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti...", son las palabras que se le escuchan interpretar a la mexicana, aunque mucho más divertida que triste o sufriendo, pasando un buen rato junto a sus amigas de farra.

"Siento que las estoy humillando muchísimo", escribió Tania Rincón como una broma, pues estaba rodeada de puras cantantes que se dedican profesionalmente a ello.

Pero no fue la única que se echaron en este tono. Alex Garza publicó más videos, donde también interpretan una dolida de la cantante fallecida, Selena Quintanilla. Su clásico en mariachi, "No me queda más", retrata una mujer resignada a terminar su relación, pero satisfecha con todo lo que entregó en la relación.

Compartió un gran momento con sus amigas. Crédito: Instagram / @taniarin

"Porque esto sí fue amor, por mi parte, lo más lindo, el más grande amor y aunque siempre lo renuncies, para mí... fue lo más bello", se le escucha cantar a todo pulmón.

Durante la fiesta vivieron otros momentos de gran emoción y felicidad, bailaron, se divirtieron y cerraron la semana con broche de oro. Si algo les ha dejado el mundo del espectáculo, más allá del éxito o la fama, es un grupo tan grande de amigas incondicionales, dispuestas a apoyarse en las buenas, pero en las malas también.

