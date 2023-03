VIDEO | Raúl "El Negro" Araiza habla de los divorcios de Galilea, Tania y Andrea y así las ayuda

Primero fue Andrea Legarreta con ese anuncio en redes sociales sobre su separación con Erik Rubín, luego de dos décadas de matrimonio. Le siguió hace una semana Tania Rincón, quien también ha pasado por el matutino "Hoy" como conductora y que anunciara su divorcio. Y este viernes 10 de marzo tocó turno a Galilea Montijo, quien reveló a cuadro algunos pormenores de su divorcio de Fernando Reina.

En menos de un mes, tres conductoras estelares del programa "Hoy" anunciaron el final de sus respectivas relaciones de pareja y la persona que estuvo ahí, como un buen amigo para apoyarlas, fue Raúl "El Negro" Araiza, quien en el pasado ya vivió ese doloroso momento cuando se separó públicamente de su entonces esposa Fernanda.

Raúl Araiza habla de las separaciones en "Hoy"

A su salida de Televisa, este viernes fue que Raúl Araiza se tomó unos minutos para expresar su visión de las separaciones de sus amigas y compañeras. Primero, se refirió al caso de Galilea y luego de las tres, incluyendo a Andrea y Tania.

"Galilea habló muy bien, fue muy clara y las vueltas que da la vida y ahora le toca a tres mujeres. Hay que aclarar al público, para que esas pausas no se digan mentiras, no habló en drama ni en dolor, las admiro a las tres y creo es más fácil cuando lo decimos los hombres. Es uno más de millones de divorcios o separaciones", reflexionó.

Luego de esto, señaló que seguramente Galilea ya se sentirá liberada.

"Es incómodo hablar o depende cómo seas, pero yo porque me autopego a mí solo, así he sido toda mi vida y nací en esto desde niño y a mí se me hizo más fácil decirlo. Conocen todos mis errores, pero te liberas y yo creo que hoy la Gali se quita un peso muy grande, lo difícil es mandar ese 'send' del comunicado", dijo.

Recordó su separación

Ante lo que le pasó a sus compañeras, inevitablemente Raúl rememoró su propio divorcio de Fernanda, la madre de sus hijas.

"Es algo que llevaban meses trabajándolo. Es muy personal, lo trabajan desde casa con su pareja, pero a la hora de estar nosotros a cuadro y lo dices como son. En las redes dicen que por qué si se aman, terminan; yo que duré 24 años con Fernanda y tres años divorciado y hoy la amo más que como la amaba, se vuelve entrañable y gran equipo, eres papá", aceptó.

Incluso, destacó que el final esté siendo de forma cordial entre las parejas.

"Si son un ejemplo las tres de cómo se debe de terminar, no odiándote, no demandándote, no quitándote a los niños o agarrándose a dinerazo o hijazo, creo que van a estar mejor los seis".

Los conductores apoyaron a Galilea

Para culminar, envió un mensaje claro a ellas, recordándoles lo mucho que valen y que no han fracasado.

"El momento de ellas tres ahí unidas, pues venimos todos de una mujer y se unen en un dolor que les da la vida. Los hombres también a veces traemos un rompimiento y dolor pero somos más prácticos, pero ellas es distinto y les digo que se va a poner bien, ustedes valen la pena y no es sencillo, pero se va a poner mejor. Mis hijas, por ejemplo, no me juzgaron a pesar de que yo fallé a su mamá", culminó.

