Heidy Infante: vinculan a proceso al agresor de la nieta de Pedro Infante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de Yian “N”, quien es acusado de haber cometido los delitos de abuso sexual y lesiones en contra de la cantante Heidy Infante el pasado 4 de marzo en pleno escenario cuando la nieta de Pedro Infante se encontraba ofreciendo un concierto en la alcaldía Iztapalapa de la capital mexicana, además, se dio a conocer que el sujeto de origen cubano deberá permanecer en prisión preventiva por riesgo de fuga.

Fue a través de un comunicado donde la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo este importante avance en este mediático caso que ha causado una gran indignación entre la sociedad mexicana.

“Obtuvimos la vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Yian “N”, por su probable participación en la comisión del delito de abuso sexual agravado, en perjuicio de una cantante. Tolerancia cero en delitos en contra de las mujeres”, fue el comunicado de la Fiscalía capitalina.

Cabe mencionar que, el juez encargado de llevar el caso también estableció un plazo de dos meses para que se realice la investigación complementaria y el sujeto de origen cubano que cuenta con nacionalidad mexicana deberá permanecer este tiempo internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Así reaccionó Heidy Infante a la detención de Yian “N”

Durante una entrevista exclusiva para “Venga la Alegría”, Heidy Infante señaló que se enteró de la detención de Yian “N” a través de uno de sus abogados y reconoció que la noticia la tomó por sorpresa, pero la tranquilizó debido a que temía por su integridad física, asimismo, detalló que estuvo presente en la audiencia donde se vinculó a proceso a su agresor y señaló que fue muy impactante volver a estar cerca del sujeto que la atacó.

“Visualmente fue muy impactante ver a la persona que te agredió esposado, fue difícil, tuve que tener a una psicóloga de acompañante para poder madurar esto y espero que ya teniéndolo en prisión preventiva este miedo se me vaya quitando poco a poco y que pueda tener la seguridad, al menos en este instante, de que él está allá adentro, espero que no haya ninguna represalia de ninguna de las personas porque he tenido mucho ataque cibernético de gente que lo apoyan o que piensan que lo que yo hice estuvo mal”, señaló la cantante.

En otro momento de la entrevista, Heidy Infante reiteró que busca que su agresor sea castigado conforme a la ley pues en ocasiones anteriores la cantante ha referido que no pretende llegar a un acuerdo económico con Yian “N”.

Heidy Infante fue agredida de manera sexual y físicamente el pasado 4 de marzo en pleno escenario durante un concierto en la alcaldía Iztapalapa y tras este lamentable hecho, Yian “N” se dio a la fuga y solo se supo que su defensa interpondría una denuncia contra la cantante alegando que ella fue la primera en tocarlo de manera indebida, no obstante, se desconoce si realmente completaron la demanda y fue el pasado viernes 31 de marzo cuando se reportó la aprehensión del presunto agresor de la nieta de Pedro Infante, quien estaba evadiendo a la justicia en algún lugar del Estado de México.

