VIDEO | Abogados del presunto agresor de Heidy Infante la demandarán por "haber iniciado los tocamientos"

A principios del mes de marzo Heidy Infante sufrió una supuesta agresión sexual y física de parte del músico identificado como Yian "N" durante una presentación en un mercado de la colonia "Escuadrón 201" en la alcaldía Iztapalapa. A través de las redes sociales se viralizó el video donde se puede ver el origen del conflicto delante de varios espectadores. A pesar de que la cantante ratificó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), los abogados del señalado también se dieron cita para interponer una denuncia en contra de la nieta de Pedro Infante.

En una rueda de prensa improvisada argumentaron que ya se había establecido una predenuncia debido a que, de acuerdo con sus argumentos, ella es la que comenzó los tocamientos cuando estaban en el escenario, sin el consentimiento de él. De igual forma, expresaron que su cliente fue quien recibió el primer golpe, que en este caso fue una cachetada. Ante varios medios de comunicación, recordaron que en la grabación se puede observar lo mencionado.

Por otro lado, mencionaron que Yian "N" fue invitado por agrupación de Heidy Infante para participar en el show que estaban realizando. De igual manera dijeron que no existe una orden de aprehensión en contra del presunto agresor, pero ya lo ampararon para impedir cualquier detención o "presentación ilegal". Pese que se había dicho que el originario de Cuba llegaría las instalaciones de la FGJ CDMX, nunca se presentó.

¿Qué dijo Heidy Infante sobre las intenciones de Yian "N"?

Tras enterarse de que será demandada por los abogados de Yian "N", la cantante Heidy Infante aprovechó los micrófonos del programa Venga la Alegría para mandarle un mensaje directo: "¿Qué van a decir tus abogados? Porque desde un principio huiste, me maltrataste, me golpeaste, abusaste de mí, ¿qué van a decir tus abogados? ¿qué te ofendí al no quererte en el escenario porque estabas en estado inconveniente? Yo espero que sus abogados lo asesoren correctamente porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, lo que se ve, no se juzga y se los he dicho, no fue un cariñito", mencionó.

Ahora, al encontrarse con la prensa rosa en la FGJCDMX afirmó que sigue sufriendo por las lesiones provocadas el día del incidente de parte del cubano. De igual manera aceptó que ha tenido que revictimizarse en cada entrevista con la finalidad de que otras mujeres que atraviesan la misma situación alcen la voz.

“Ojalá que lo agarren pronto, porque estar aquí me da miedo, yo no sé si en cualquier momento llegue alguien y me pueda hacer algo. Por supuesto que sigo teniendo miedo, pero no por eso voy a dejar de levantar la voz, porque la situación es que el señor no aparece, no ha dado la cara...", dijo Heidy Infante.

SIGUE LEYENDO:

¿Planeas irte de vacaciones? Checa los 4 bikinis que hicieron lucir a Ninel Conde como toda una diosa de los mares

Ernesto Gómez Cruz tendría Alzheimer, la actriz Zaide Silvia Gutiérrez pide que le hagan un homenaje

Los del béisbol sí pueden, México vence a Canadá y avanza a cuartos en el Clásico Mundial