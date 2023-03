Heidy Infante ratifica la denuncia contra su agresor y exige su detención: “Estar aquí me da miedo”

A diez días de haber sufrido una cobarde agresión física y sexual en pleno escenario, Heidy infante acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Yian “N” y aprovechando la presencia de distintos medios, la cantante y nieta de Pedro Infante le exigió a las autoridades capitalinas capturar lo más pronto a su atacante pues confesó sentirse vulnerable sabiendo que sigue libre, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo la también locutora y payasita.

Fue la tarde del martes 14 de marzo cuando Heidy Infante acudió acompañada de sus abogados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar su denuncia en contra de Yian “N” a quien señala por presuntamente haber cometido los delitos de Abuso Sexual y Lesiones y hasta donde se sabe en la ampliación de su declaración sostuvo no conocer a su agresor, quién ya tiene una alerta migratoria, además, se detalló que están muy cerca de conseguir que se gire una orden de aprehensión contra el sujeto de nacionalidad cubana.

Durante un encuentro con diversos medios, Heidy Infante señaló que sigue sufriendo por las lesiones que le ocasionó su agresor, además, refirió que ha tenido que revictimizarse en cada testimonio y entrevista que ha ofrecido, pero está a dispuesta hacerlo para ponerle el ejemplo a otras mujeres que están en su misma situación y puedan alzar la voz.

Asimismo, Heidy Infante señaló que las autoridades le otorgaron algunas medidas de protección, sin embargo, señaló que esto no ha evitado que se sienta vulnerable y responsabilizó a Yian “N” de cualquier cosa que le ocurra, por lo que también aprovechó para exigir su inmediata captura.

“Ojalá que lo agarren pronto, porque estar aquí me da miedo, yo no sé si en cualquier momento llegue alguien y me pueda hacer algo. Por supuesto que sigo teniendo miedo, pero no por eso voy a dejar de levantar la voz, porque la situación es que el señor no aparece, no ha dado la cara, pero esto que sirva como precedente para todas las mujeres y que se levante la voz siempre, porque los golpes y el tocamiento que hizo se manifiesta como abuso sexual, no se justifica con nada”, manifestó la cantante y también payasita.

Heidy Infante no está dispuesta a otorgarle el perdón a su agresor. FB: Heidy Infante

Para finalizar, Heidy Infante reiteró que solo busca que se castigue a su agresor conforme a la ley por lo que no piensa otorgarle el perdón y también aprovechó para descartar que esté buscando fama o dinero como se ha dicho en distintas publicaciones, además, lamentó que existan personas que la ataquen por supuestamente haber propiciado su agresión.

“No puedo perdonar porque México me ha apoyado, no puedes perdonar a alguien que te ha lastimado, no es Heidy Infante a la que lastimó, lastimó a una mujer como cualquiera, pero no buscamos fama, ni buscamos dinero, ni quiero dinero”, finalizó la también locutora, quien como se mencionó antes, no está dispuesta a quitar el dedo del renglón hasta que se castigue a su agresor conforme a la ley.

SIGUE LEYENDO:

Valentina Quiros: 5 fotos desde la playa que demuestran por qué enamoró a Santa Fe Klan

Eduardo Videgaray: ¿Por qué operaron de emergencia al conductor y cuál es su estado de salud hoy?

VIDEO: Raúl “Negro” Araiza incomoda a Tania Rincón con polémico abrazo grupal

Poncho de Nigris responde a las críticas por vender sus embriones: “Pura genética de vikingo”