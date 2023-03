Heidy Infante habla sobre la supuesta demanda que prepara su agresor: “Lo que se ve no se juzga”

Yian “N”, quién el pasado fin de semana agredió física y sexualmente a Heidy Infante en pleno escenario durante un concierto en Iztapalapa, convocó a una conferencia de prensa este jueves 9 de marzo y según se adelantó, dará a conocer que emprenderá acciones legales en contra de la nieta de Pedro Infante, quien al enterarse de este contra ataque de su agresor manifestó su indignación y pidió que el sujeto de nacionalidad cubana se presente para que sea arrestado, por lo que en esta nota te contamos a detalle todo lo que sabemos sobre este tema.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el equipo legal de Yian “N” fue el encargado de convocar a esta conferencia de prensa y en su comunicado señalan que emprenderán acciones legales contra Heidy Infante, sin embargo, no especificaron cuál será el sustento de sus acusaciones, además, pidieron que se respete la presunción de inocencia de su cliente, quien, detallan, es “asistido por el derecho y la razón”, por lo que la cantante se mostró sorprendida e indignada por el actuar de su agresor, quien ya es buscado por las autoridades capitalinas.

“Lo que se ve, no se juzga”, asegura Heidy Infante

Luego de enterarse de las intenciones de su agresor, Heidy Infante fue entrevistada por “Venga la Alegría” sobre el tema y la cantante aprovechó las cámaras y micrófonos del famoso matutino para enviarle un mensaje a Yian “N”, cuyo paradero se desconoce desde que el pasado sábado 4 de marzo, cuando luego del desafortunado episodio que protagonizó fue liberado por policías capitalinos.

“¿Qué van a decir tus abogados? Porque desde un principio huiste, me maltrataste, me golpeaste, abusaste de mí, ¿qué van a decir tus abogados? ¿qué te ofendí al no quererte en el escenario porque estabas en estado inconveniente? Yo espero que sus abogados lo asesoren correctamente porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, lo que se ve, no se juzga y se los he dicho, no fue un cariñito”, manifestó la también payasita conocida como “La Wapayasa”.

En otro momento de la entrevista, Heidy Infante exhibió las afectaciones físicas que le dejaron las agresiones de Yian “N” y para finalizar le pidió que se presente a la conferencia de prensa de forma física para que sea arrestado y pueda responder ante las autoridades por sus lamentables acciones.

“No puedo mover mucho el oído porque me duele bastante y de este lado pueden ver nada más sus dientecillos, un hombre siempre va a ser más fuerte, es cuando me volteó y es cuando me da esa mordida y también me da ese rodillazo y yo creo que un aspaviento con sus brazos, pero me duele mucho, mi parte íntima está herida, está lastimada, ojala se presente porque yo creo que sí tenían que detenerlo”, sentenció Heidy Infante, quien estuvo presente en la Marcha del 8M donde también aprovechó para exigir justicia en su caso.

