Heidy Infante: emiten alerta migratoria para el agresor de la nieta de Pedro Infante

La tarde de este martes 7 de marzo el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria a nombre de Yian “N”, quien es señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual en contra de la nieta de Pedro Infante, Heidy Infante, quien fue agredida en pleno escenario cuando se encontraba ofreciendo un concierto en un evento celebrado en la alcaldía Iztapalapa el pasado sábado 4 de marzo.

En su comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) detalló que Yian “N” es originario de Cuba, sin embargo, también cuenta con nacionalidad mexicana y se detalló que dicha alerta migratoria contempla su detención en caso de que intente ingresar o salir del territorio nacional por cualquier punto migratorio, es decir por tierra, mar o aire.

Para finalizar su breve boletín, el Instituto Nacional de Migración (INM) reiteró su compromiso por el respeto y salvaguarda de los derechos de las mujeres y se posicionaron en contra de cualquier tipo de violencia de género.

Cabe señalar que, Heidy Infante, señaló que tras el desafortunado momento que vivió el sábado 4 de marzo, las autoridades capitalinas dejaron en libertad a su agresor, sin embargo, no detalló los motivos por los que esto ocurrió y tampoco detalló si había interpuesto una denuncia, no obstante, en cuanto se hizo viral este caso, la Fiscalía de la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México intervino para castigar al agresor conforme a la ley.

Heidy infante teme por su vida

Luego del desafortunado episodio de abuso sexual y físico del que fue víctima, Heidy Infante concedió una entrevista para “Venga la Alegría”, en la cual, ofreció todos los pormenores de este oscuro episodio que vivió y para empezar aclaró que su agresor no pertenece a su agrupación (Heidy y la Nueva Sonora) y que sí el sujeto estaba en el escenario es porque se subió sin ninguna autorización.

La nieta del “Ídolo de Guamúchil”, quien también es locutora, actriz y hasta payasita, señaló que además de la agresión sexual de la que fue víctima, el sujeto la golpeó en diversas ocasiones provocándole una herida en la zona trasera de su oreja, además presenta un esguince en el cuello y también tiene inflamada la columna, lo cual, le produjo un desajuste en su espalda.

Para finalizar, Heidy Infante señaló que sí tiene pensado proceder legalmente contra su agresor y espera que muy pronto sea capturado por las autoridades pues confesó sentir temor por su vida, ya que Yian “N” la amenazó de muerte.

“Espero verlo tras las rejas porque esta golpiza que me dio, como les digo, no sé qué consecuencias vaya a tener físicamente, me preguntaban hace rato que, si quería dinero y no, no quiero dinero, pero sí tengo miedo, porque me dijo ‘de esto te vas a arrepentir, te voy a matar’”, finalizó la cantante, quien, por ahora, tendrá que mantenerse en reposo para comenzar su recuperación.

