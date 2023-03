VIDEO | Nieta de Pedro Infante expone las heridas que le provocó el hombre que la acosó en pleno escenario

La cantante Heidy Infante rompió el silencio luego de ser agredida física y sexualmente por el músico cubano Yian Lopez Semanat, mientras brindaba una presentación en el marco de la celebración del aniversario del Mercado Escuadrón 201, en Iztapalapa, Ciudad de México.

“Se subió este tipo […] a querer cantar una canción sin invitación alguna, agarró un micrófono, se puso a cantar, empezó a hacerme como señas de toqueteo al principio de la canción, yo le dije ‘no, no’, le dije ‘no me toque, bájenlo’, yo lo instruí en el principio del video”, explicó la nieta del fallecido Pedro Infante en entrevista para el programa Ventaneando.

Aclarando que ella no cometió ningún tipo de abuso contra el cubano, tal como señalan algunos de sus detractores en redes sociales, la artista detalló:

“Después se me acerca más, me quiso tocar y le dije ‘no, usted no me lleva, usted no me toca,’ cuando me alcanza a manotear, le hago así con la mano en el dorso, nunca le agarré la pompa, lo único que hice fue sacarlo, decirle ‘ya por favor’, y en ese momento el voltea, me agarra mi parte y me la aprieta con la mano derecha de una manera, me defiendo, tiro la mano para quitar su mano, tumbo la gorra y me prensa con mano izquierda del cabello y con la derecha me da de frente a mí”.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las agresiones físicas?

Al respecto de las consecuencias que sufre en su salud tras la agresión física, la cantante Heidy Infante comentó: “Mi oído está reventado, mi cuello está muy inflamado, me mordió del lado derecho de mi cuerpo porque se movió”.

Finalmente, la artista aseguró que no se quedará con los brazos cruzados y no descansará hasta obtener justicia por el agravio del que fue objeto. "Hay videos de que se lo llevan, los suben a una patrulla, esta patrulla, ya está reportada en seguridad pública, ya está en investigando por qué lo soltaron […] voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel, que pague con justicia lo que se hizo, yo no busco dinero, pero los patrulleros sí me tienen que dar cara, me tienen que decir dónde dejaron a ese ser que yo pedí que lo remitieran, más bien sería, métanlo a la cárcel", recalcó.

Cabe señalar que, al concluir la nota, la periodista Pati Chapoy externó su molestia por la situación que vivió la cantante y manifestó: "Yo creo que lo mejor sería regresarlo a cuba, allá viven felices ¿no?, pues que se vayan allá y que golpeen allá", declaró.

Agencia México

