Heydi Infante teme por su vida tras la agresión que sufrió en uno de sus conciertos: "Tengo miedo"

El pasado fin de semana te informamos que Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, uno de los máximos referentes de la música y el cine mexicano, fue víctima de una agresión sexual y física mientras ofrecía un concierto en la Ciudad de México. Las imágenes se volvieron virales.

En redes sociales fue publicado el video en el que se muestra a la cantante arriba del escenario cuando es agredida por Yian López, quien fue identificado como un músico de origen cubano. Tras varios días en completo silencio, la cantante rompió el silencio y aquí te presentamos sus declaraciones.

En una entrevista para el programa matutino "Venga La Alegría", la cantante se sinceró para revelar las fuertes lesiones que sufrió después se sufrir agresiones sexuales y físicas en un evento celebrado en calles de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

Sin guardarse nada, Heydi Infante detalló que el su agresor subió al escenario y le propinó un golpe. Ella se defendió y fue en ese momento en donde se desató la bronca. Confesó que tiene una herida abierta en la cabeza ocasionada por uno de los golpes que recibió.

Por otra parte, la nieta de Pedro Infante dijo que el sujeto fue liberado instantes después de la agresión. Apuntó que se presentó al Ministerio Público, pero las autoridades no le dieron ninguna razón del agresor a pesar de que fue detenido en el lugar de los hechos.

"Llegan los de seguridad pública, se lo llevan. Cuando me presento en el Ministerio Público los policías no me saben decir qué está pasando. No estaba", contó.