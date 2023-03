Poncho de Nigris responde a las críticas por vender sus embriones: “Pura genética de vikingo”

Poncho de Nigris causó una gran polémica en redes sociales durante las últimas horas debido a que se dio a conocer que el modelo e influencer tiene congelados dos embriones con su ADN que tiene pensado vender en al menos 2 millones de dólares cada uno, por lo que las críticas no se hicieron esperar, no obstante, el también empresario se defendió y lanzó un mensaje dirigido a sus detractores, por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabemos acerca de esta nueva polémica en la que se encuentra envuelto en ex de Irma Serrano “La Tigresa”.

Esta nueva controversia de Poncho de Nigris se originó debido a que durante una entrevista para el portal de TVNotas reveló que él y su esposa, Marcela Mistral, tienen congelados dos embriones de niñas, pues su plan hasta hace unos meses era tener hijos, sin embargo, cambiaron de opinión y para aprovecharlos decidieron ponerlos a la venta por la módica cifra de 2 millones de dólares cada uno, es decir alrededor de 38 millones de pesos por cada embrión.

Poncho de Nigris asegura tener una genética envidiable. Foto: IG: ponchodenigris

Durante la entrevista, Poncho de Nigris señaló que considera que tras su anuncio le lloverán ofertas por sus embriones pues confesó que desde su etapa en “Solo para mujeres”, había muchas féminas que le pedían hacerle un hijo, pero siempre se negó debido a que “no era prostituto”, además mencionó que tiene una genética envidiable y para probarlo señaló que “ahí están los moldes”, refiriéndose a sus cuatro hijos.

“Debe haber mucha gente interesada, ahí están los moldes, mis hijos. Les vendería cada embrión en no menos de 2 millones de dólares, ya está el embrión fecundado y aparte con la calidad y la seguridad de que todo va a estar bien genéticamente, porque se hacen estudios genéticos previos”, señaló Poncho de Nigris, quien también detalló que el dinero que obtenga por sus embriones está destinado para su esposa y sus hijos.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral ya no ocuparán los embriones que congelaron y por ello los venden. Foto: IG: ponchodenigris

Poncho de Nigris se defiende ante las críticas

Tras poner a la venta sus embriones, Poncho de Nigris se convirtió en blanco de todo tipo de burlas y críticas en redes sociales pues sus detractores aprovecharon para exhibir algunas de las conductoras del modelo que podrían ser un tanto cuestionables y que podría haberles heredado a sus embriones, no obstante, el hermano de Aldo de Nigris tomó a la ligera estos ataques y lanzó un tweet para defenderse.

“Bara para la raza. Si no les alcanza no empiecen a reventar, solo para los que tienen posibilidades aquí comentamos jajajajajajaja pura genética de vikingo. Los leo” escribió Poncho de Nigris, quien desató otra ola de burlas y críticas tras su tweet.

Es importante señalar que Poncho de Nigris aclaró que la oferta es completamente real y que las personas interesadas en comprar alguno de sus embriones o los dos juntos pueden contactarlo a través de su perfil oficial de Instagram.

