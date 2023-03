Ernesto Gómez Cruz tendría Alzheimer, la actriz Zaide Silvia Gutiérrez pide que le hagan un homenaje

El primer actor Ernesto Gómez Cruz, de 89 años de edad, quien se encuentra lejos de los escenarios podría padecer la enfermedad del Alzheimer. Su amiga, la también histrión, Zaide Silvia Gutiérrez desea que se le haga un merecido homenaje por sus años de trayectoria artística.

A través de una entrevista para el medio Ventaneando, la también directora y maestra de actuación explicó que cuando le organizó un reconocimiento en la Cineteca Nacional, hace unos años, lo visitó cada semana para ponerlo al tanto de lo que iba a suceder. "Había veces en que se acordaba, a veces no y a veces, pues no podía ubicar quién era yo, pero siempre muy entusiasta y siempre deseando volver a la pantalla porque la vocación es algo a loo que no se puede renunciar", recordó.

Ahora, la protagonista de "Ellas son... la alegría del hogar" tiene el deseo de que la Secretaría de Cultura de México le ofrezca un homenaje en vida a Ernesto Gómez Cruz. Mencionó que ella es uno de los iconos del cine mexicano, pues tiene más de 200 películas y no se le puede desconocer. "Ojalá ustedes me ayuden a difundir este día, que no debemos esperar a hacérselo hasta que parta y pueda recibir el aplauso en presencia para que se lleven a su casa y a su vida la calidez de ese abrazo", afirmó.

Ernesto Gómez Cruz y Joaquin Cossio con sus Diosas de Plata en el 2011 (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién es Ernesto Gómez Cruz?

Originario de Veracruz, Ernesto Gómez Cruz llegó a la Ciudad de México durante su juventud para estudiar Arte Dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Aunque se desempeñó como fotógrafo, no fue hasta que un amigo lo introdujo en el mundo de la actuación. Su debut lo hizo en el año de 1966 dentro de la película "Los caifanes" a lado de grandes estrellas como Enrique Álvarez Félix, Julissa, Sergio Jiménez y Óscar Chávez.

Su desempeño propició que su carrera se impulsara y fuera convocado para otros proyectos como "La generala" (1970), de Juan Ibáñez, "Canoa" (1975), de Felipe Cazals, "La víspera" (1979), de Alejandro Pelayo, "El imperio de la fortuna" (1983), de Arturo Ripstein, "Mariana, Mariana" (1987), de Alberto Isaac y "El callejón de los milagros" (1994), de Jorge Fons entre otras no menos importantes.

Ernesto Gómez Cruz ha ganado varios premios y reconocimientos del que destaca el Ariel de Oro en el 2014. Además de ser el actor con más nominaciones a éste galardón después de Damián Alcázar, actor que ocupa el primer lugar. Hace 3 años acudió a la edición 61 donde aseguró que serían sus últimas apariciones en público, pues se encontraba enfermo. "Yo quiero mucho a mi público, la gente que trabaja en esto de información porque sin ustedes nosotros no existiríamos", señaló sin mencionar lo que lo aquejaba.

