VIDEO | Yeri Mua llama “feo con dinero” a Aczino y esta fue la reacción del rapero

Yeri Mua es una de las influencers más controversiales por sus singulares declaraciones que le han ocasionado duras críticas en redes sociales. Uno de los escándalos más recientes fue el enfrentamiento que tuvo con su exnovio Aaron Mercury, durante una transmisión del youtuber Dalas Review, donde la joven veracruzana aseguró que ambos habían consumido drogas juntos.

En días pasados, la también llamada “Bratz Jarocha” causó polémica, tras lanzarse contra sus fans, pues en un live que realizó, le molestó que sus seguidores la cuestionaran sobre la importancia que tiene para ella ser influencer, a lo cual ella aseguró que su meta no es ganar más fans si no tener más dinero y hacerse de propiedades.

La también llamada “Bratz Jarocha” siempre causa polémica Foto: IG @yerimua

Ahora, la influencer vuelve a generar controversia por los desafortunados comentarios que soltó contra el rapero Aczino, durante una entrevista con Adela Micha en su programa de youtube La Saga. La joven de 21 años de edad asistió un poco nerviosa porque en el pasado dijo que la periodista era “una güera oxigenada” cuyos labios parecían a los de “una calaca”. Esto porque Yeri Mua vio un video de Adela supuestamente burlándose de la fotografía del INE de la veracruzana.

“Ay sí, me veía horrible”, dijo la influencer para después pedirle una disculpa a su anfitriona, ya que solo vio un fragmento del video que le hicieron llegar.

Yeri Mua llama “feo con dinero” al rapero Aczino

El rapero Aczino, de 30 años de edad, también asistió a La Saga, por lo que compartió micrófono con y aunque fue la influencer quién habló de todo y de nada, él se llevó la peor parte.

Resulta que la joven lo llamó “feo con dinero”, esto ocurrió cuando Yeri Mua reveló sentirse como señora, ya que ha estado con muchos, hombres por lo que dijo consideraría volverse lesbiana. “Desde los 12 tengo novio. Yo ya probé tanto que ya no me interesan tanto los hombres. Ya no les encuentro chiste”, comentó la influencer, a lo que Adela Micha, en un intento por hacerla cambiar de opinión, puso de ejemplo a Aczino, pero resultó negativo el asunto.

Aczino lleva 16 años en el mundo del freestyle y del rap, Foto: IG @aczino_oficial

“Hay hombres buenos que piensan en su familia”, dijo la periodista a la par que señalaba al rapero, a lo cual, de inmediato Yeri Mua, respondió: “pero ya tuve todos, feos, con dinero”.

Palabras que inevitablemente provocaron la risa del cantautor, quien de inmediato expresó de forma sarcástica: “Gracias”.

A Yeri Mua no le bastó tal comentario, pues también quiso cambiarle el outfit a Aczino, debido a que Adela Micha le preguntó a la influencer si le cambiaría algo al rapero; sin embargo, pronto cambió de opinión cuando el rapero aceptó que iba fodongo.

“Te ves bien, traes flow. Uno no puede cambiar la esencia de los demás, es como si yo viniera tapada”, señaló la joven veracruzana en un intento de solucionar el desafortunado comentario sobre Aczino.

SIGUE LEYENDO:

Yeri Mua: esta es la exorbitante cantidad que gana la influencer al mes