Yeri Mua se lanza contra sus seguidores: "A mí me interesa ganar dinero"

Yeri Mua vuelve a dar de qué hablar, en esta ocasión la polémica se dio por un en vivo que hizo y en el que se lanzó contra sus seguidores al ser cuestionada sobre la importancia que tiene para ella ser influencer, afirmando que su meta no es ganar más fans, pues lo que le interesa es tener más dinero y hacerse de propiedades; así, la llamada "Bratz Jarocha" se puso en el ojo del huracán.

Yeri Cruz Valera, nombre real de la famosa influencer originaria de Veracruz, se hizo conocida en redes sociales por sus videos de maquillaje. Actualmente cuenta con millones de fans en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, sin embargo, también se ha popularizado por constantemente protagonizar polémicas, como recientemente pasó al presentar a su novio, quien se sabe tiene problemas legales en España.

Yeri Mua asegura que no es su meta ganar seguidores

La famosa veracruzana volvió a dar de qué hablar luego de que se hiciera viral un video en el que se lanzó contra sus seguidores, afirmando que de nada le sirve sumar más fans en TikTok, sin embargo, sus fans le reclamaron el haberse hecho famosa gracias a ellos, algo que pareció no importar, pues se mostró agresiva ante la cámara, causando una gran cantidad de opiniones encontradas.

"¿De qué mie#/$* me sirve 20 millones de seguidores en TikTok? A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios. Yo ya me compré una casa en Veracruz, ya le compré una casa a mis padres, le quiero comprar una casa a mi tía. Quiero tener un complejo de departamentos y rentarlos", explicó molesta Yeri Mua, creadora de contenido que en la plataforma china suma 10.1 millones de fans.

En respuesta a los cuestionamientos que le estaban haciendo los internautas, la creadora de contenido, de 20 años, preguntó: ¿Tú crees que me interesa ser influencer toda la vida?", afirmando que lo que realmente le importa en estos momentos es aprovechar para "exprimir todo el dinero que pueda", porque el día que decida retirarse tendrá la seguridad de un respaldo monetario.

Yeri Mua deja ver sus lujos en las redes sociales. Foto: IG @yerimua

El video se ha hecho viral en las redes sociales, donde los internautas han hecho comentarios en contra y a favor, pues hay quienes piensan que sólo está siendo realista, mientras que sus detractores explican que debería ser más agradecida con sus fans. "ya me estaba enojado, pero entre al perfil para dejarla de seguir y no la seguía y se me pasó el enojo", "Cavando fracaso en segundos", "y aún así la defienden" y "La culpa no es de ella si no de toda la gente que la sigue", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer en las cuentas que replicaron el clip.

