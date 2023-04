VIDEO | Yeri Mua se burla de sus excompañeros de la escuela: “Yo no entre a la universidad y ya me gané un premio”

Tal parece que la polémica, para muchas figuras públicas, resulta más atractiva que continuar trabajando en aquello que los llevó a lo más alto de la cima. En este caso, parece que la influencer Yeri Mua volvió a meterse en camisa de once varas tras burlarse de sus excompañeros de la escuela, quienes presuntamente la molestaron por hacer videos cuando era una niña.

A través de un video, la veracruzana se jactó de tener un premio en sus manos (Socialiteen Awards) mientras que su generación de la secundaria no se han ganado ningún reconocimiento. Incluso destacó que todos se encuentran en la etapa universitaria mientras ella está triunfando por su cuenta y sin la necesidad de éste tipo de educación.

"Yo no veo a mis compañeritos de la escuela inteligentes ganándose premios. Ya les gané yo el brinco, mijos. Es más, mi generación aún sigue en la universidad. Yo no entré a la universidad como ustedes, queridos excompañeros y ya me gané un premio", expresó Yeri Mua desde lo que parece ser un puesto de comida en la calle.

"Tanto me criticaban, cule%&, por hacer videos en la secundaria, tanto me criticaban y ustedes qué tienen. ¿Ustedes tienen este premio?, no tienen. Besos a todos mis excompañeros", señaló la "Bratz jarocha" con cierto resentimiento a lo que parece haber sido bullying de parte de los jóvenes hacia ella.

Yeri Mua en sus primeros videos (Foto: captura de pantalla)

¿Cuál fue la opinión de los internautas?

Las declaraciones de Yeri Mua no pasaron desapercibidas y provocaron las reacciones de todo aquel que pudo escucharla. Algunos mencionaron que los premios de ese tipo no aseguran nada, contrario a una buena educación que conlleva un mejor futuro.

"Pues,la preparación académica la llevarás para toda la vida,igual la humildad o la soberbia, la vida es una ruleta, las etapas son como una estrella fugaz, es mejor no escupir al cielo", "La suerte no dura para siempre", "Vivimos en un mundo donde es más premiado, hacer bailes ridículos, mover la cara de manera rara simulando hablar y mostrar el cuerpo, qué ser doctores, ingenieros, maestros, científicos, etc.", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yeri Mua patinando en Veracruz (Foto: IG @yerimua)

