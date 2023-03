VIDEO | ¿Manelyk González se lleva mal con Yeri Mua? Esto dijo la influencer de la "Bratz jarocha"

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Carnaval de Acapulco, en Guerrero, donde se dieron cita miles de personas para ver las comparsas y carros alegóricos previo a la entrada de Semana Santa. De igual manera estuvieron presentes diversas personalidades de la actualidad, los influencers Kunno, Karely Ruiz, Yeri Mua y Manelyk González. Sin embargo, los asistentes notaron algo que no dudaron en preguntarle a ésta última sobre el evento.

A través de sus historias de Instagram, la ex Acapulco Shore le respondió a todos a través de un video para aclarar las dudas y dejar el tema de una vez por todas. Le cuestionaron por qué si iban en el mismo vehículo ella iba abajo y la "Bratz jarocha" arriba. De igual manera le preguntaron por su vestuario, pues la maquillista profesional se puso alas y ella no.

Yeri Mua en lo alto del carro alegórico (Foto: Archivo | Cuartoscuro)

"Porque a ella le gusta y a mí no. Yo soy Manelyk y ella es ella. De hecho íbamos en carritos diferentes y Kunno y yo dijimos 'wey, vámonos en el mismo carro porque va a ser mucho más divertido'. O sea son tres horas, qué iba a hacer yo sola en un carro alegórico sola, a mi no me gusta... Neta que ustedes son muy liosos, hacen ped& donde no hay. Después de que Yeri estuvo arriba un rato, Kunno estuvo arriba, me dijeron súbete. A mi no me gusta porque me aburre", dijo Manelyk González.

De igual manera, la también empresaria aseguró que tanto ella como su colega se llevan muy bien al grado de poder ir en el mismo carro "porque no somos competencia". Esto se pudo ver en una de las fotografías que compartió donde aparecen las dos juntas, alegres y hasta mandando besos.

Manelyk González a la do de Kunno y Yeri Mua (Foto: captura de pantalla)

Manelyk González también compartió algunas grabaciones donde se le pudo ver feliz en compañía de Kunno, de quien al parecer no se despego y hasta se fueron juntos al antro después del evento que duró horas en las principales calles y avenidas de la ciudad. Por otro lado, a pesar de ser una mujer que ha manejado varias polémicas, hasta el momento Yeri Mua no ha manifestado algún descontento con su "comadre" ni quejas por el Carnaval de Acapulco.

