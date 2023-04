VIDEO | Yeri Mua se convierte en Jenni Rivera con ajustado y escotado vestido morado de flores

Yeri Mua gana rápidamente popularidad en redes sociales gracias a su simpatía y belleza, además de tener un estilo por el que se ha convertido en inspiración para sus seguidores. Aunque también ha dado de qué hablar por sus últimos atuendos, con los que ha recreado icónicos vestuarios de estrellas como Selena Quintanilla y, esta vez, de Jenni Rivera al llevar un ajustado y revelador vestido morado.

La joven modelo es una de las influencers mexicanas con mayor éxito, pero la fama para ella ha estado acompañada de polémica y fuertes críticas debido a sus explosivas declaraciones. Pese a ello tiene una gran cantidad de fans que no dudan en apoyarla y llenarla de halagos en cada uno de sus looks, algunos con los cuales hace homenaje a grandes estrellas de la música.

Yeri Mua con look de Jenni Rivera. Foto: IG @yerimua

"Hoy me voy a vestir de Jenni Rivera, tu patrona, y me vale mad** que me critiquen", es así como la creadora de contenido veracruzana anunció que recrearía uno de los looks más icónicos de la "Diva de la banda" dejando de lado los comentarios negativos que recibió luego de compartir una serie de fotografías en las que posa como Selena Quintanilla.

Para este look optó por un vestido similar al que usaba la cantante durante sus conciertos, se trata de una pieza corte sirena que ajusta desde la cintura y resalta sus pronunciadas curvas. Además, posee un escote de corazón y flores de colores que van de la parte superior recorriendo su figura hasta las piernas donde tiene olanes. Lo combinó con un rebozo en tono anaranjado.

Yeri Mua como Selena Quintanilla

Hace tan sólo unos días Yeri Mua sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram con un vestuario similar al que usaba Selena Quintanilla, aunque le añadió un toque de sensualidad con un escote profundo y lentejuelas que brindó mayor dramatismo a su atuendo.

El jumpuist de lentejuelas usado por la modelo es similar al vestuario que llevaba la “Reina del tex-mex” en su último concierto en el Astrodome de Houston, Texas, antes de ser asesinada por quien fuera la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, en un hotel de Corpus Christi.

Aunque algunos fans aseguran que la cantante fue enterrada usando este traje, el vestuario se encuentra en el Museo de Selena ubicado en Corpus Christi donde también se exhiben algunos de sus premios y otras pertenencias, además de que el lugar está a cargo de su hermana Suzette Quintanilla.

Yeri Mua posa con look similar el legendario de Selena Quintanilla. Foto: IG @yerimua

