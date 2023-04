VIDEO | Aaron Mercury, exnovio de Yeri Mua, confronta a la influencer durante transmisión de Dalas Review

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más polémicas por las explosivas declaraciones que le han ganado fuertes críticas en redes sociales, y esta vez no fue la excepción al participar en un controversial debate con su exnovio, Aaron Mercury, durante una transmisión del youtuber Dalas Review.

Aaron se conectó para aclarar algunos temas sobre Yeri Mua, pero antes de que la joven veracruzana entrara a la llamada, el influencer le dijo a Dalas que Yeri continuaba hablando de él cuando nunca le había dicho “nada malo”. “Por qué intentó volver conmigo si yo era tan malo”, comentó Mercury.

Yeri Mua asegura que Aaron Mercury consumió drogas sintéticas con ella.

Foto: IG @yerimua

“Ella sabe, y hasta por mensaje me lo dijo, que siempre la traté bien, nunca hubo un momento donde la trataba mal; eso ella misma me lo dijo, no tenemos que ver si yo tengo razón o ella porque estamos de acuerdo”, agregó el joven.

Enseguida, Yeri Mua también se conectó, pero de inmediato se puso a la defensiva, pues no estaba enterada de la presencia de Dalas Review. “Vamos a resolverlo entre tú y yo, el problema es entre tú y yo, si quieres deja a Dalas”, propuso la influencer.

“Tú también lo hiciste público, tú también hiciste una videollamada con Dalas”, comentó Aaron, y agregó que decidió participar en este formato porque su ex seguía hablando de él.

“Tenía muchísimo tiempo que no hablaba de ti, yo me había disculpado por lo que hice y punto”, aseguró Yeri, con lo que Aaron no estuvo de acuerdo: “Es el mismo modus operandi, me llamabas mustio, pobrecito. Hasta en el tema de familia también te metiste”.

Naim Darrechi, el actual novio de la creadora de contenido, intervino en defensa de Yeri Mua: “¿No puedes solo, hermano? Qué cobarde”. A lo que Aaron respondió que “ella tampoco, porque está ahí el Naim de por medio”.

Yeri Mua le dijo a Aaron que el problema era entre ambos y que sólo ellos debían resolverlo. Sin embargo, Mercury le respondió: “sabes por qué necesita estar Dalas? Porque tú fuiste la que en algún momento ofreció esto, tú lo hiciste público, Yeri, tú fuiste la primera que pasó todo el tema e hiciste un live y todo eso. Te disculpaste y cambiaste la historia después”.

Aaron le reclama a Yeri Mua que reiteradamente aplica “el mismo modus operandi" para mentir sobre él. Foto: IG @aaronmercurio

Luego de varios dimes entre Yeri Muay y su exnovio Aaron Mercury, Naim Darrechi intervino con insultos hacia Aaron. “Ahora como la gente está mirando sí, se te cae te cae la careta, papi”, dijo Naim . “¿Por qué Naim sigue hablando?”, cuestionó Aaron.

“Hijo de puta, si quieres te cuelgo que no eres nadie, agradece que estás hablando con ella, melenas de mierda, porque te cuelgo ahora mismo”, siguió el español. Yeri le pidió tranquilizarse y volvió a la discusión con su ex: “A ver Aaron, entonces puedes ir con un directo con Dalas y decir que supuestamente yo me besé con un amigo tuyo y no sé qué”.

“Si yo era tan malo, ¿por qué intentaste varias veces regresar conmigo?": Aaron Mercury Foto: Especial

Enseguida, Yery Mua y Aaron Mercury retomaron la discusión, echándose en cara las supuestas mentiras que había dicho cada uno contra el otro, relacionadas con consumo de drogas, infidelidades y engaños. La veracruzana aseguró que Aaron era un consumidor de “tusi” (droga sintética), a lo cual él reconoció que había probado algunas sustancias, pero jamás esa. Respecto a lo que ocasionó el fin de su relación fue que Yeri se besó con un amigo de Mercury, pero ella negó esta situación e incluso le dijo a su ex: “eres un mentiroso”.

“Qué casualidad que siempre es tu mismo círculo el que me ataca. Un Kunno que la madrugada del 8 de enero dijo que había visto mi verdadera cara, que era un arrogante, y el 11 de enero está hablando cosas bonitas de mí, lo humilde que era y nada colgado que era. Ahí mismo se contradicen todos. Yo llevo cuatro años en el medio, colaborando con gente, y nunca me había pasado esto, nadie tiene esta opinión de mí”, replicó su ex.

De pronto, a Yeri se le acabó el tiempo de su “en vivo”, pero siguió hablando por teléfono con Aaron, quien le preguntó: “¿Sí o no siempre te traté bien? ¿O cuándo te traté mal?”.

“Había veces que la pasabas ignorándome, estabas en tu celular, no me pelabas, me ignorabas, momentos así”, recordó Yeri Mua.

A lo que Aaron Mercury le replicó: “si yo era tan malo, ¿por qué intentaste varias veces regresar conmigo? Me escribiste por mensaje”.

“Había momentos en los que pues no, sí me sentí incómoda, y había momentos que sí estaban chidos. Pero no vengo a hablar de momentos”, afirmó la influencer.

SIGUE LEYENDO:

Yeri Mua exhibe a exempleada que intentó extorsionarla: “No me va a sacar un solo peso”

Yeri Mua: se arrepiente de todo y ahora pide perdón entre lágrimas a Aarón Mercury