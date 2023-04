Yeri Mua exhibe a exempleada que intentó extorsionarla: “No me va a sacar un solo peso”

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas por sus explosivas declaraciones que le han ganado fuertes críticas en redes sociales, pero en esta ocasión no pudo contener el llanto al exhibir a una exempleada que habría intentado extorsionarla y la amenazó con revelar el supuesto romance que tuvo con su padre.

La modelo veracruzana no teme en decir lo que piensa o revelar detalles de su vida privada, algo que en más de una ocasión la ha colocado en el ojo del huracán. Tal y como sucedió con su más reciente video compartido en Facebook, donde muestra detalles de la conversación que tuvo con una mujer que trabajaba para ella y que le pide dinero a cambio de no revelar que fue “amante de su papá”.

La influencer relató que se trata de una mujer que le habría enviado mensajes a través de su cuenta de Instagram de manera insistente desde diciembre pasado para pedirle trabajo; sin embargo, una vez que lo obtuvo sólo se presentó una vez y luego de ello argumentó que no lo haría más debido a que su hijo tuvo un accidente. Aunque Yeri Mua se ofreció a pagar los gastos médicos ella se negó y no volvió a verla.

Amenazan a Yeri Mua

La exreina del Carnaval de Veracruz detalló que se encontraba en el supermercado cuando recibió un mensaje de la exempleada en el que la amenaza con revelar el supuesto romance que tuvo con su papá si es que no le entregaba una fuerte suma de dinero, pues aseguró que él le habría ofrecido mayor sueldo si tenían relaciones.

“Si tienes un problema con alguien a mi alrededor no me tienes por qué amenazar a mí. Eso es lo que me da coraje, que cualquier persona quiera venir a intimidarme, amenazarme. Vengo a exponerla hoy porque de mí no va a sacar un solo peso”, puntualizó entre lágrimas la influencer.

Añadió: “Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. Yo no voy a ser pend*** de nadie. Si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada, ni mucho menos con amenazarme”.

