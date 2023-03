Yeri Mua publica polémica foto por el 8M, la tunden en redes sociales

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como cada año, colectivos salen a las calles para tornarlas de color morado y alzar la voz para exigir igualdad de derechos, oportunidades y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia para ellas. Por esta razón ninguna se ha quedado callada y se han manifestado desde sus trincheras. En el caso de Yeri Mua hizo lo propio muy a su estilo, razón que le costó una ola de críticas.

A través de su cuenta de Instagram publicó un par de fotografías donde se le puede ver semidesnuda y con la frase "put$, pero libre", además del símbolo del sexo femenino a la altura de su pecho. En ambas instantáneas se le puede ver como la modelo que es y con una larga cabellera ondulada. Lo único que escribió fue el HT #8M. Al parecer muy pocas personas le aplaudieron la idea, pues de inmediato la tundieron por cosas que ha hecho con antelación.

"Nena, pero y si tú te la vives hablando PESTES de las mujeres, no deberías de apoyar este días", "Ella a mi no me representa , cuando habla mal de otras mujeres , cuando humilla a otra mujer, ella no soy yo #8M", "Creo que Yeri agarra el feminismo a su antojo,por qué se supone que entre mujeres ay que apoyarnos para no sufrir violencia o maltrato (de cualquier tipo) y ella a humillado y burlado de muchas mujeres", fueron algunos de los mensajes que recibió Yeri Mua en su publicación.

La veracruzana expuso que utilizó la palabra altisonante debido a que siempre la usan en su contra por cómo vive su sexualidad. "Por querer ser libre, pero no estoy dispuesta a dejar de serlo sólo por que el mundo no está listo para ver mujeres viviendo su vida", escribió.

Yeri Mua recuerda cuando sufrió un abuso

A través de las historias de su Instagram, la "Bratz jarocha" hizo una impactante revelación: contó cuando fue abusada. De igual manera, le extendió su apoyo a todas aquellas que han atravesado un infierno (y otros) similar. En este caso, hizo hincapié en que no busca representar nada, pues sólo es una mujer como el resto que la siguen.

"Igual tengo otro video en el que les conté mi historia de abuso cuando fui menor, sólo que no lo encontré. Quiero que sepan que no están solas y que pueden sentirse identificadas en muchas cosas que les he platicado. No busco representar ni dar ejemplo de nada, sólo quiero que me vean como una mujer real y en la que pueden sentirse tranquilas de que yo no las voy a juzgar. ¡Sean libres!", se puede leer en su mensaje.

