VIDEO | Camilo se conmueve con uno de sus más grandes fans, es sordo y le mostró el mundo desde otra perspectiva

Después de ofrecer un emotivo concierto en Montevideo, Uruguay, Camilo recibió todo el cariño y admiración de quien podría ser uno de sus más grandes fans. Se trata de Ignacio, un joven sordo que disfrutó a lo grande la presentación del colombiano en el Antel Arena, donde interpretó sus más grande éxitos y hasta compartió escenario con su esposa Evaluna Montaner.

El hombre estuvo acompañado por una mujer que fungió como su intérprete y jamás lo soltó durante la presentación. Sin embargo, pudieron acercarse al cantante para saludarlo a su estilo, algo que lo impresionó y conmovió, pues le enseñó una forma distinta de mirar el mundo y disfrutar de éste. El video lo compartió a través de su cuenta de Instagram donde dedicó algunas palabras afables para "Nacho", su más grande admirador.

"Este encuentro me tocó el alma de una manera muuuuy profunda. Gracias Nacho, por mostrarme mi mundo desde otra perspectiva!! Gracias Uruguay, los llevo conmigo!!!", escribió Camilo, quien terminó por expresar más admiración por su fan, pues supo como se dan a entender y hasta le enseñó su "nombre" a través del lenguaje de señas.

Nacho apoyando a Camilo en el concierto de Montevideo (Foto: captura de pantalla)

¿De qué platicaron Camilo y Nacho?

Fuera de su camerino, Camilo se encontró con Nacho y su intérprete para conocerse y platicar un poco de su situación, misma que no le impidió demostrarle su afecto: "Te quiero agradecer y a Dios. No puedo escuchar la voz, pero puedo leer las letras y tus canciones son letras propias tuyas. Me impactó. Muchas metáforas. Es difícil para los sordos. Cada vez estoy aprendiendo las metáforas propias tuyas", le dijo a través de la chica.

Nacho pudo "conocer" la voz de Camilo (Foto: captura de pantalla)

De igual manera, le explicó que la seña para identificarlo es similar a dibujarse un enorme bigote en el rostro, pues es su seña característica. Al final, el joven le pidió permiso para conocer su voz a través de las vibraciones que hace en su garganta. Fue así como colocó su mano en el cuello del artista, quien interpretó "Millones". tras la grata experiencia para los dos, se dieron un abrazo fraternal que recordarán toda su vida.

Camilo le agradeció a Nacho su admiración (Foto: captura de pantalla)

