Camilo muestra a Índigo tras polémica sobre su género

Después de que Camilo y Evaluna se envolvieran en la polémica tras correrse el rumor de que habían dicho que Índigo era de género no binario, el cantante, de 28 años, tomó sus redes sociales para mostrar a su pequeña bebé que está próxima a cumplir un año. El intérprete enterneció a sus millones de seguidores con un clip en el que mostró cómo él y su hija dan un paseo, pro lo que generó cientos de reacciones positivas por parte de sus fanáticos.

Hace unos días, las redes sociales se inundaron con un debate sobre los intérpretes de "Por primera vez", quienes supuestamente habían manifestado sus deseos de criar a su bebé Índigo, con el género no binario, que es una identidad que no se identifica como hombre y mujer. Esto provocó que muchas personas los criticaran y dejaran comentarios desagradables, no sólo en sus cuentas oficiales, sino también de Ricardo Montaner, que constantemente comparte imágenes de su nieta.

Evaluna y Camilo recibieron críticas en redes sociales IG @camilo

Los cantantes habían decidido no hablar sobre el tema, sin embargo, las críticas llegaron a tal grado que tuvieron que colocar un comunicado en sus plataformas digitales, en donde aclararon que los usuarios de internet y algunos medios habían tergiversado las cosas, pues ellos sólo habían dicho que eligieron el nombre de su bebé porque era neutro, ya que no supieron cuál era su género hasta el día de su nacimiento. Asimismo, se solidarizaron con las personas que se identifican como no binaries, debido a que son víctimas de ataques.

Camilo reaparece en un paseo con Índigo

Después de aclarar toda la polémica sobre el género de la pequeña, el intérprete de "Ambulancia" y "Alaska" compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 27.8 millones de seguidores, un video en el que presume un paseo con Índigo, quien ya tiene 9 meses. Las imágenes enternecieron a sus admiradores que quedaron encantados con ver la convivencia entre padre e hija, ya que Camilo ha demostrado que a pesar de estar trabajando siempre tiene tiempo para su hija.

"Me traje una empanada de almuerzo" fue la frase con la que el esposo de Evaluna Montaner compartió el pequeño clip en el que se le puede ver caminando, mientras en los hombros va cargando a su hija, a la cual sólo se le pueden ver los pies, ya que hay que recordar que los artistas han decidido no mostrar su rostro y cuidar su identidad hasta que ella decida salir ante el público, una tendencia que también han adoptado personalidades como Yuya y Natalia Téllez.

Camilo da paseo con Índigo Foto: Captura de pantalla

"Ají pa esa empanada", "Love you", "Mi empanada favorita", "Que ternura", "Ay no me muero", "Siii son las mejores empanadas los pies de nuestros hijos e hijas" y "Camilo, verte en esta etapa de papá es maravilloso", son algunos de los cometarios que se pueden leer, en la publicación que ya superó los 620 mil de "likes", lo que demuestra que las cosas se han tranquilizado después de aclarar la situación con el género de su hija.

Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020, después de cinco años de relación. Tan sólo un año después anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, el cual recibiría el nombre de Índigo, y fue hasta el mes de abril que nació la pequeña nieta de Ricardo Montaner, quien se ha robado el corazón de los fanáticos a pesar de que no la muestran mucho en sus cuentas oficiales.

SIGUE LEYENDO:

Así despejaron las dudas de separación Camilo y Evaluna Montaner

Este es el problema que sufren Camilo y Evaluna Montaner que salió a la luz