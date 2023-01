Ricardo Montaner causa polémica debido al género por el que llama Índigo

Ricardo Montaner se ha colocado en el centro de atención debido a que recientemente ha causado polémica a causa del género por el que llama a Índigo, bebé de su hija Evaluna y Camilo. Y es que mientras sus padres eligieron un nombre neutro para que creciera como una persona no binaria, su abuelo suele referirse a ella como una niña, desatando un debate en las redes sociales, en donde varios usuarios y fanáticos han comenzado a criticarlo.

El año pasado, los intérpretes de "Por primera vez" le dieron la bienvenida a Índigo, quien inmediatamente se robó el corazón de sus millones de admiradores. A pesar de que los artistas habían explicado por qué llamarían así a su primer bebé, fue durante el reality show "Los Montaner" en Disney Plus, en la que dieron más detalles al respecto; en el programa la pareja destacó que tendría un género no binario hasta que tuviera edad y se pudiera identificar con alguno de ellos.

Así llama Ricardo Montaner a Índigo

No obstante, algunos de los integrantes de la familia se refieren a Índigo, como una niña, pues nació con sexo femenino. Uno de ellos es su abuelo Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez. Aunque el cantante de "Me va a extrañar" ha dicho que respeta la decisión de su hija, constantemente el intérprete se refiere a la pequeña como mujer, lo que ha causado controversia entre sus millones de seguidores, quienes aseguran que no está acatando los deseos de Evaluna y Camilo.

Ricardo Montaner causa controversia por referirse a Índigo como una niña Foto: Captura de pantalla

Hace algunas semanas, el cantautor compartió en su cuenta de Instagram, en donde tiene 8.4 millones de seguidores, una foto cargando a la bebé y escribió "Ella y yo nos vamos de vacaciones …#IndigoySuAbuelito". La forma en la que se expresó de la infante comenzó un debate en los comentarios, pues mientras muchos aseguran que no está respetando la identidad de género que eligieron sus padres, otros señalan que esto no le compete a los fans y manifestaron que hasta los propios artistas también se han referido a la pequeña como una niña.

"No binario? Que es eso! Lo que se predica se refleja! Estos nuevos padres no saben que mismo!", "Por lo menos él identifica que es una niña" y "Si ven la serie, podrían entender un poco lo que necesitamos todas las familias. Ellos son un verdadero ejemplo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer, en las recientes fotografías que ha subido de Índigo, de quien no han revelado su identidad, pues al igual que otros famosos como Natalia Téllez y Yuya, protegen su rostro.

Sin embargo, ésta situación no ha impedido que el artista, 65 años, comparta fotos de Índigo y de Apolo, su otro nieto, hijo de Mau Montaner. El cantante de "Bésame" es muy cercano a su familia, por lo que siempre presume sus reuniones con todos los integrantes, así que se puede ver que es un abuelito consentidor y muy cariñoso, pues hay que recordar que éstos no son sus únicos descendientes, ya que antes de tener a Evaluna, Mau y Ricky, tuvo otros hijos en en su primer matrimonio con Ana Va.

No paran las criticas por la decisión de Evaluna y Camilo Foto: Captura de pantalla

