Camilo rompió el silencio y habló sobre el género de Índigo

Este mismo sábado, el matrimonio de Camilo y Evaluna sumó un nuevo capítulo al expresarse en la tarde a través de las Historias de la cuenta de Instagram del cantante colombiano. Y si bien podría ser por cualquier motivo laboral o personal de cada uno, el motivo fue familiar.

Todo comenzó cuando Camilo y Evaluna han comenzado a estar bajo la lupa de los medios de comunicación de todo el mundo e incluso de sus seguidores, tras varios rumores de separación. Sin embargo no fue ese el motivo que los hizo salir a hablar sino que ahora hay nuevos comentarios que involucran a Índigo.

Camilo y Evaluna se manifestaron con enojo. Fuente: Instagram.

Camilo y Evaluna explicaron en su publicación que "sacaron de contexto videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías". Por otro lado, los cantantes aclararon que no pensaban pronunciarse al respecto y dejarlo pasar "como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc, etc". Sin embargo, esta vez fue diferente.

Camilo y Evaluna hablaron y este fue el detonante

"Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos. Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que los señala, juzgándolos, con dedos apuntando y condenando", indicaron, aún en la cuenta de Camilo.

El texto de los integrantes del clan montaner termina con una reflexión: "Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas. Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias".

