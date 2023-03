Cazzu envía demoledor mensaje por el 8M: “En contra de lo que YA NO se tolerará más”

Este 8 de marzo se conmemora del Día Internacional de la Mujer y como cada año, México y otros países se tornan de color morado. La protesta es la misma: igualdad de derechos, oportunidades y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia para ellas. Por esta razón es que todas alzan la voz desde sus trincheras; una de ellas es Cazzu, quien emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

La novia de Christian Nodal compartió una serie de imágenes con el mensaje "Por las que no están", donde se le puede ver de lejos, montada en el escenario y ofreciendo uno de sus conciertos. De igual forma, aparecen algunas de sus fans que le manifiestan su sentir con pancartas donde se puede leer: "Cazzu, tu luchamos sirvió a muchas porque gritamos fuerte y nos escuchaste".

Por su parte, la Nena Trampa escribió: "Mi pena, mi lucha espero le sirva a muchas. A veces lloro pensando en la cama o en la ducha cuando con impotencia me imagino que son muchas las que gritaron fuerte, pero nadie las escucha", letra que es parte de su canción "Yo Yo y Yo".

Cazzu en concierto recordó a "las que no están" (Foto: IG @cazzu)

¿Qué dijo Cazzu sobre el 8M?

Al ser un día importante en el calendario, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante argentina, no pudo pasarlo por alto. Siendo una figura pública se sintió con la obligación de manifestarse, tal y como lo hace a través de sus letras cargadas de verdades que a muchos podrían resultarles algo incómodas.

"Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que YA NO se tolerará más. Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes", afirmó Cazzu en Instagram.

Las fans de Cazzu le agradecen su lucha (Foto: IG @cazzu)

De igual manera, la trapera y compositora aseguró que "celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más. #8m", mencionó. Como era de esperarse, recibió una avalancha de comentarios de parte de sus seguidoras; muchas plasmaron su visión de la fecha, así como sus experiencias.

