Tras fuertes críticas sobre su figura, Karely Ruiz revela que se traumó: "Me propuse a bajar de peso"

Para la gran mayoría de las masas, el culto al cuerpo es un tema que sigue generando polémica (más ahora con las redes sociales), pues la mayoría se siente con el derecho a señalar con el dedo si las personas están delgadas o gorditas. Esto le ocurrió a Karely Ruiz, quien desde que acudió al Carnaval de Guaymas, en Sonora, ha recibido un sin fin de críticas por su figura.

Aunque la originaria de Monterrey, Nuevo León, siempre ha atendido su cuerpo con buena alimentación y se ha apoyado con las lipoesculturas, en esta ocasión no pudo detener a sus haters, quienes consideraron que está pasada de peso. Aunque en su momento no lo expresó de manera abierta, en esta ocasión no pudo más y reveló que la situación le generó un trauma, mismo que ya combate de manera saludable.

Karely Ruiz desde su nuevo departamento en la CDMX (Foto: IG @karelyruiz)

A través de las historias de su Instagram, Karely Ruiz dejó con la boca cerrada a todos aquellos que la juzgaron sin pensar en las consecuencias que esto le generaría. Se dejó ver con su pijama para esta temporada de calor, que se compone por un calzón y un top de algodón con elastano que la hace sentir muy cómoda. Sin embargo, destaca su plano y marcado abdomen adornado por su perforación en el ombligo y algunos de sus tatuajes.

Karely Ruiz es un fenómeno de las redes sociales (Foto: IG @karelyruiz)

¿Qué fue lo que dijo Karely Ruiz?

En una de las historias, Karely Ruiz colocó un mensaje que dejó ver su parte humana, aquella que está lejos de la luz de los reflectores y las fiestas, así como de las redes sociales, plataformas que la catapultaron a la fama y a las que le debe, en su mayoría, toda la abundancia de la que goza en la actualidad.

"Desde el Carnaval de Guaymas vi que mucha gente me empezó a tirar (emoji de una popó), que porque estaba súper gorda y me propuse a bajar de peso. Llevo varios días comiendo bien, entraré al gym en unos días. Se me hizo un trauma cabr$%&", escribió la modelo de OnlyFans desde su nuevo departamento en la Ciudad de México.

Mensaje de Karely Ruiz sobre su figura (Foto: IG @karelyruiz)

Es menester recordar que a Karely Ruiz no le fue muy bien cuando acudió a los festejos en Guaymas, pues desde que llegó, tuvo que ser custodiada hasta los carros alegóricos donde después de un rato, recibió un par de huevazos de parte de las personas que asistieron al evento. A pesar de la amarga experiencia, ella se ha sabido sobreponer y brillar más que nunca.

