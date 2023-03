¿Gal Gadot regresaría como Wonder Woman en “The Flash”?, esto es lo que se sabe

Todos los amantes del universo DC Comics están ansiosos de que sea 16 de junio, pues es la fecha en que se estrenará la película "The Flash", protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti. Sin embargo, parece que muchos enloquecerán después de que se diera a conocer que Gal Gadot podría aparecer en la cinta como Wonder Woman, uno de los personajes más queridos de las tiras cómicas.

Esto se supo gracias a la empresa Funko, que ha colocado la figura de la princesa amazónica dentro de la nueva línea de productos oficiales de la obra. Apenas lanzó la imagen, se viralizó en las redes sociales, pues se puede ver a Diana sosteniendo su lazo de la verdad y la tiara en la frente. De igual forma se pueden ver dos Batman, que serán interpretados por los actores Ben Affleck y Michael Keaton.

Funkos oficiales de la película "The Flash" (Foto: IG @nerdserviceeeee)

Hasta el momento esto es todo lo que se sabe al respecto de la posible aparición de Gal Gadot. Quizá con el paso de los meses se lancen más pistas sobre el rol que jugará la heroína en "The Flash". Por otro lado, no se descarta la posibilidad de que los muñecos hayan sido diseñados antes de los recortes que, eventualmente, estarían relacionados con la salida de la directora Patty Jenkins en la tercera parte de "Wonder Woman".

Aunque por el momento sólo son rumores y la estancia de la estrella israelí es incierta en DC Comics, tiene pendiente aparecer como Wonder Woman haciendo un cameo en "¡Shazam! La furia de los dioses", de acuerdo con Europa Press. Por ahora la actriz no se ha manifestado al respecto en sus redes sociales, aunque lo hará de manera eventual en caso de ser cierto.

Para muchos "The Flash" es una película relevante ya que James Gunn y Peter Safran tienen planeado hacer un reseteo del universo para el 2025 con "Dioses y Monstruos" y darle una visión propia.

