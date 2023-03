VIDEO | Luis Miguel no tiene una orden de aprehensión en México, asegura el abogado de Aracely Arámbula

En las últimas horas trascendió que Luis Miguel fue demandado por su expareja, Aracely Arámbula, de quien se separó en 2009, por supuesto incumplimiento de la manutención de los dos hijos que tienen en común, Miguel y Daniel. Sin embargo, lo que más provocó controversia con esta información es que presuntamente "El Sol" tiene una orden de aprehensión en México precisamente por no efectuar sus obligaciones de manutención con sus pequeños.

Ante este escenario el abogado de la actriz, Guillermo Pous ofreció una entrevista para el programa Ventaneando y negó tajantemente que exista una orden de aprehensión contra el cantante por estos hechos: "No, por completo falso, es absolutamente imprecisa la información que este portal español dio”, aclaró el defensor legal de la actriz.

Al respecto del proceso que realmente iniciaron contra Luis Miguel, el litigante señaló: "Es correcto, existen acciones, pero la fecha tampoco es precisa. El señor Gallego dejó de cumplir con sus obligaciones desde diciembre del 2019, es decir, ese fue el último mes que cubrió las obligaciones a favor de sus hijos y es entonces que se ha pretendido negociar. Se tuvo contacto con el abogado, pero en ningún momento accedieron".

Aracely Arámbula y sus hijos Miguel y Daniel (Foto: Especial)

¿Cuál es la cantidad de dinero que debe Luis Miguel?

Sobre si la cantidad de dinero que debe el intérprete es la misma que publicó la revista española, el abogado aclaró: “No es una información que a mi me corresponda dar y además me parece por completo delicado que se pretenda dar a conocer cualquier tipo de datos de estos. No conozco la cifra que esté precisando, pero de cualquier manera no ha sido pública ninguna cifra”.

Al ser interrogado con relación a la fecha que entablaron la demanda contra LuisMi, Pous puntualizó: “Este es el cuarto año o comienza el cuarto año desde que no se ha hecho cargo de la pensión de sus hijos, es desde ese momento en el cual se inician las acciones”.

Luis Miguel no tiene una orden de aprehensión (Foto: IG @lmxlm)

¿Luis Miguel podría ser arrestado?

Posteriormente, el abogado reiteró que en este momento no hay un mandamiento que indique la aprehensión del famoso cantante en México. “Existen ya las acciones iniciadas simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos, pero por el momento falso cualquier orden de arresto o de aprehensión como lo redactaron en esta nota en España”.

Finalmente, el defensor legal de Aracely Arámbula no descartó que Luis Miguel pueda ser notificado sobre este proceso legal cuando se encuentre de gira en México. "Cualquier autoridad tendría que notificar a una persona requerida y sobre todo para hacer el pago de una pensión a favor de menores", remató.

Agencia México

