VIDEO | Un español asegura que México es la mayor obra de su país y es tundido en redes sociales

Para nadie es un secreto que el tema de la conquista española sigue siendo un tema áspero para muchos mexicanos y habitantes de la Madre Patria. Ahora, gracias a las redes sociales, se puede poner de manifiesto lo que algunos argumentan al respecto y analizar sus conocimientos en este pedazo de historia que a todos interesa.

En este caso, una mexicana que visitó la nación europea fue cuestionada por un español sobre lo que ocurre en el territorio azteca. Ella, algo sorprendida, tuvo que preguntarle ante la insistencia de querer saber sobre su lugar de origen. La respuesta la dejó sin habla y lo único que pudo hacer es lanzar una risa sarcástica para no caer en improperios.

"Nosotros queremos informarnos sobre lo que está pasando allí porque a mí me parece increíble que yo no sepa", se escucha que le dice un joven a la chica identificada como Fernanda Montaño, quien ante la pregunta por la curiosidad recibió por respuesta: "México es la mayor obra de España". Como era de esperarse, los internautas reaccionaron de inmediato.

La chica reaccionó con una risa sarcástica (Foto: captura de pantalla)

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Bajo el título "El nieto perdido de Hernán Cortés" la usuaria de TikTok @fermontanom publicó un fragmento del la charla que sostuvo con el hombre de origen español. Al parecer todo iba viento en popa hasta que soltó la frase, pues de inmediato llovieron los mensajes en su contra.

"Manolete!!! pero que te han contaooo mal el cuento !!!", "A mi me a tocado españoles que ven a México como parte de España aun y aun le dicen nueva España, una vez uno me dijo también eso y nos peleamos", "Ya me enojé", "Yo soy Salvadoreña y necesito un calmante", "jajajaja me encantó tu risa yo mismo hice esa risa en mi cabeza jajaja", fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar a la joven.

La conquista de México??? se refiere al desmantelamiento del Imperio Azteca por tropas del reino de Castilla (Foto: Especial)

De acuerdo con los usuarios de la plataforma, lo que intentó el joven es ligarse a la mexicana, pero todo lo arruinó cuando dijo que México es la mayor obra de España y no contento con eso, tuvo que reiterarlo como para asegurar su "conquista". Por desgracia la chica cortó el video y no se supo lo que le respondió y tampoco dejó mayor detalle en su cuenta de TikTok.

SIGUE LEYENDO:

¿Gal Gadot regresaría como Wonder Woman en “The Flash”?, esto es lo que se sabe

VIDEO | Luis Miguel no tiene una orden de aprehensión en México, asegura el abogado de Aracely Arámbula

VIDEO | Mesera de puesto de barbacoa se viraliza por su impresionante físico fitness