Querido integrante de “Me Caigo de Risa” fue acusado de haber drogado a una mujer: “Se les hizo muy chistoso”

Un miembro de “Me Caigo de Risa” se encuentra en el ojo del huracán debido a que fue señalado de haber drogado a una mujer durante una fiesta y se informó que el integrante de “La Familia Disfuncional” podría enfrentar cargos ante la ley por esta delicada situación que fue ventilada hace apenas unas horas.

El encargado de hacer estos señalamientos fue el comediante, Ricardo O’Farril, quien realizó una transmisión en vivo en la que acusó a Daniel Sosa de haberlo amenazado de muerte en la boda de Mau Nieto, contra quien también arremetió pues lo acusó de haberle negado el acceso al recalentado de la fiesta, no obstante, el también escritor destapó que sus colegas antes mencionados drogaron a una mujer hace tiempo y que incluso estarían enfrentando cargos de parte de la víctima.

“En una ocasión, Mauricio Nieto y Daniel Sosa pusieron MDMA en la bebida de una mujer, el MDMA es una droga, se les hizo muy chistoso a esos dos, me parece que fue un accidente, todavía no recuerdo bien lo que es, pero que se vayan a la ver*a los dos, con los dos me intenté reconciliar, pero le colocaron MDMA en la bebida a una mujer, la mujer se puso muy mal, me parece que Daniel la cuido toda la noche, pero la morra amenazó con proceder legalmente porque le pusieron MDMA a su bebida, Mau Nieto, tú, el que se casó “Hoy” y Daniel Sosa” fueron las palabras que dijo Richie O’Farril.

Luego de haber destapado esta delicada información, Ricardo O’Farril publicó una captura de pantalla en la que exhibió que recibió amenazas de Mau Nieto, quien hace apenas unos meses fue incluido de manera oficial en el elenco de “Me Caigo de Risa” para la novena temporada.

“Ya tienes boleto papito hermoso. No sabes el alacrán que te echaste a los huevos. Y no es una amenaza, es una promesa”, fue el mensaje que Mau Nieto le envío a Ricardo O’Farril, quien también le advirtió que podría proceder legalmente como lo hará con Daniel Sosa.

Hasta ahora, Mau Nieto no se ha pronunciado de manera oficial ante este señalamiento de Ricardo O’Farril ni la producción de “Me Caigo de Risa” ha hecho lo propio, sin embargo, esta no es la primera vez que el comediante y conductor se ve involucrado en un escándalo de este tipo pues en agosto de 2022, Melissa Purrs denunció el haber sido violentada sexualmente por Mau Nieto en 2018 al interior de un famoso bar de comedia y en aquel entonces, el nuevo miembro de “La Familia Disfuncional” señaló que procedería legalmente asegurando que todo era una difamación, sin embargo, se desconoce cómo es que finalizó dicho episodio.

Cabe mencionar que, Ricardo O’Farril también aseguró que le faltaron muchos “bombazos” por soltar, por lo que Mau Nieto y Daniel Sosa podrían salir todavía más perjudicados.

