Shakira enfrenta nuevo problema y sus fans estallan en la red

Shakira sí que está viviendo uno de los años más intensos de su vida. Al final abrupto de su historia de amor con el ex futbolista Gerard Piqué se suman las repercusiones a nivel mundial, el lanzamiento de su canción “Bzrp Music Sessions #53", la multiplicación de su exposición mediática y su mudanza a Miami después de más de una década viviendo en España.

Sin lugar a dudas, la barranquillera no olvidará esta etapa de su vida, y mucho menos porque la está compartiendo junto a sus hijos Sasha y Milan, quienes también están empezando a dar sus primeros pasos en un contexto totalmente distinto. Los niños se alejaron de su padre Gerard Piqué, de sus abuelos, de sus amistades, su colegio, su casa y el país del cual han adoptado hábitos y costumbres.

Shakira enfrenta nuevo problema

Mientras Gerard Piqué disfruta de su nueva historia de amor con su novia Clara Chía Martí, la intérprete de “Monotonía” enfrenta un nuevo problema del cual se han hecho eco sus más de 85,8 millones de seguidores. Es que la red social Twitter tiene nuevas disposiciones desde que Elon Musk se transformó en su propietario y una de ellas perjudicó a Shakira.

Al igual que otros artistas y famosos del mundo, la cuenta de Twitter de la barranquillera perdió su proceso de verificación, conocido popularmente como el “chulito azul”. Shakira tendrá que pagar una especie de servicio Premium para recuperar esa insignia con la que los internautas comprenden que se trata de una cuenta oficial.

Los fanáticos de Shakira no han dudado en expresarse al respecto con comentarios como “Ojalá Shakira se una a la resistencia y no le pague a Elon Musk el chulito azul”, “Es tiempo de empezar a pagar”, y “Qué ridículo que Twitter cada vez peor”. Este nuevo problema que enfrenta la ex de Gerard Piqué también lo padecen figuras como Halle Barry, Rosalía, Cristiano Ronaldo, Danna Paola e Ibai Llanos, entre otras.

