Alfredo Adame afirma que jamás rechazó a su hijo por su orientación sexual: “Siempre lo defendí”

Luego de que el pasado 23 de marzo el comité Gay Pride anunciará que Alfredo Adame formará parte de los famosos en la Marcha LGBT+ 2023, que se efectuará -como cada año- el 24 de junio, comenzaron a lloverle críticas al actor, pues se sabe de sus actitudes homofóbicas, así como de su misoginia y violencia. ,

El hijo del también conductor de televisión, Sebastián Adame, dijo que su papá no tenía “ningún derecho” a estar allí, principalmente luego de cómo lo trató al declararse abiertamente gay. De acuerdo con el joven, el actor lo humillaba y le exigía que no hablara de su sexualidad, a menos que fuera con él y frente a las cámaras, pues decía que la gente se burlaba de él.

“Pero es muy frustrante, él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía que lo dijera al menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas o porque a él lo atacaban de que yo era gay y en vez de defenderme, se ofendía, me atacaba, a mí”, comentó Sebastián.

Alfredo Adame "en vez de defenderme, se ofendía, me atacaba, a mí, de que yo era gay": Sebastián Foto: IG @sebas_gaymer13

Alfredo Adame rechazó cuando su hijo “salió del closet” en 2019 y lo dijo públicamente. El conductor le pidió (por un mensaje de WhatsApp) que dejara de ventilar su preferencia sexual, pues a no le gustaba que le dijeran: “tu hijo es joto”.

Sebastián Adame también dijo que no comprendía cómo es que se decidió invitar a su papá a la Marcha LGBT+ 2023. “Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí; (el porqué) lo invitaron, está fuera de mi comprensión, pero estoy muy decepcionado”, indicó el joven.

“Siempre lo defendí”, asegura Alfredo Adame sobre la orientación sexual de su hijo

Alfredo Adame asegura que toda la controversia que se suscitó por su participación en la Marcha LGBT+ 2023 fue provocada por el mensaje de su hijo Sebastián y las declaraciones del comunicador Gustavo Adolfo Infante.

“Se generó por Sebastián y un periodista, que no es periodista, irresponsable, que lo agarró y lo llevó al programa a decir que yo había dicho, que era homofóbico y lo había regañado; cuando lo único que pasó es que lo defendí”, expresó Adame en una entrevista para “Siéntese quien pueda”.

El actor detalló que llegó a convivir con una pareja de su hijo y que, incluso, los acompañó a algunos eventos del movimiento. “Claro; fuimos a cenar, lo acompañé a varios eventos de la comunidad LGBT+, lo ayudé en algo de video. Le eché la mano por todos lados”, aseguró.

Admitió que se siente decepcionado de que su hijo le haya “respondido” de esa manera; sin embargo, insistió en que Infante fue quien lo “instruyó” para que dijera esas cosas. “Este cuate lo indujo, lo llevó a que dijera eso y ahora ya anda muy arrepentido, diciendo que él no dijo nada ni nada, pero bueno”, expresó.

Alfredo Adame invitó a todos los padres que acepten a sus hijos como son, sin importar las preferencias amorosas que tengan. “Que respeten a sus hijos, que los quieran. Cuando Sebastián me dijo: ‘papá, soy homosexual’, le dije: ‘te amo, te quiero, te adoro, te respeto. Al primero que te falte al respeto, le parto la madre”, concluyó.

