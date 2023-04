"Mi papá se murió hace mucho": Sebastián Adame le manda un fuerte mensaje a su papá, Alfredo Adame

El famoso conductor de televisión, Alfredo Adame se volvió a colocar en el ojo del huracán después de conceder una entrevista en la que habló de manera directa contra su hijo, Sebastián Adame, quien nació producto de su relación con Mary Paz Banquells.

Durante una entrevista, el exgalán de telenovelas dijo que las declaraciones que haga su hijo, Sebastián Adame lo tienen sin ningún tipo de cuidado, pues incluso no quiere saber nada de él a pesar de que hace unos meses trascendió que se pudieron reconciliar.

"Lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin cuidado, yo con Sebastián no quiero volver hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”, sentenció el conductor.