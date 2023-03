Alfredo Adame sería embajador de la Marcha LGBT, su hijo rechaza su presencia

Alfredo Adame anunció que será uno de los Embajadores en la Marcha LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México que se realizará en junio del 2023. La noticia generó mucha polémica entre los miembros de la comunidad, y hasta de su propio hijo Sebastián, quien es abiertamente homosexual, y se dijo decepcionado de que uno de los comités organizadores invitara a su papá a participar en el Pride.

Este jueves, uno de los comités organizadores de la Marcha del Orgullo LGBT+ convocó a una conferencia de prensa para presentar a las celebridades que los acompañarán el próximo 24 de junio. Entre los famosos están Rosa Gloria Chagoyan, Carmen Campuzano, Alejandra Ávalos y Adame, quien ha causado mucha controversia en redes sociales, pues activistas y miembros de la comunidad están en desacuerdo en que esté como representante durante una de las festividades más importantes.

Rechazan a Alfredo Adame en la Marcha LGBT

En Twitter, Luis González manifestó su desacuerdo con el comité "Gay Pride" ya que expuso algunos de los supuestos intereses de este grupo, pero también hizo énfasis en la presencia del ex conductor de Hoy, a quien calificó como un hombre violento y homofóbico, incluso con su hijo Sebastián Adame, que es abiertamente homosexual, y para acompañar sus argumentos compartió las capturas una entrevista al joven que reveló cómo lo trató su papá tras darle a conocer su orientación sexual.

"Un hombre violento y homofóbico, incluso con su propio hijo, con quien sigue sin mantener una relación tras su salida del clóset. Ese es el ícono que decidieron que representaría a la comunidad este año”, escribió el usuario, quien inmediatamente recibió el apoyo de muchos internautas que también están en desacuerdo con que Alfredo Adame encabece los eventos organizados para conmemorar el Mes del Orgullo LGBT.

El propio hijo de Alfredo Adame, Sebastián, se unió a aquellos que no están de acuerdo en que el actor esté en el importante evento, sobre todo porque no lo apoyó. "Mi papá no tienen nada que estar haciendo ahí, por que lo invitaron esta fuera de mi compresión pero estoy muy decepcionado", escribió el también primogénito de la artista Mary Paz Banquells, tras más de 20 años de casados.

Captura de pantalla

