Sebastián, hijo de Alfredo Adame, culpa al conductor de no tener novio: "Les da miedo"

Alfredo Adame continúa sumando polémicas a su carrera y su vida personal, en esta ocasión por su hijo menor quien culpó de su mala suerte en el amor al asegurar que las personas suelen huir por temor a ser parte de un interminable conflicto con el conductor.

El expresentador de “Hoy” está distanciado de Diego, Sebastián y Alejandro, fruto de su relación con Mary Paz Banquells. Aunque es el menor de ellos quien más habla sobre la relación que tienen con su padre, así como el tema de su sexualidad por la que, ha señalado, Adame lo agredió verbalmente cuando supo de ello.

Te puede interesar: Alfredo Adame revela quiénes son sus herederos y aquellos que estarán en su funeral | VIDEO

A través de redes sociales Sebastián, de 22 años, abrió su corazón y lamentó no poder encontrar pareja por culpa de su padre ya que algunas personas se acercan a él por interés y buscando “fama”, mientras que otros huyen por temor a que el también actor termine hablando mal de ellos.

Hijo de Alfredo Adame lo culpa de no poder tener novio. Foto: Instagram @sebas_gaymer13

“Los que hablas bien y te dejan en visto de repente o quieren que los persigas eternamente, los que llegan al primer date y dan las peores experiencias. Mejor me voy a acuerpar en el gym y buscar en otro país porque parece que sólo les gusto a los que están en otros países y que no puedo llegar tan fácil”, compartió.

Alfredo Adame arremete contra sus hijos

En medio de un romance con Magaly Chávez y su participación en “Soy famoso, ¡sácame de aquí!”, Alfredo Adame expresó su deseo de arreglar las diferencias con sus hijos y los contactó para poder llegar a un acuerdo, pero no terminó como esperaba y ahora ha retirado su oferta.

El polémico conductor asistió a la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México en junio pasado con la intención de reencontrarse con su hijo Sebastián, pero él se negó: “Yo tengo un hijo que es de la comunidad, ustedes lo conocen y me siento orgullosísimo de él. Cuando me lo dijo, me levanté, se me salieron dos lágrimas y le dije: ‘Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la madr*”.

Te puede interesar: Alfredo Adame reacciona a foto de su ex Magaly Chávez con Carlos Trejo: "se recibe cascajo" | FOTOS

Aunque Adame no cumplió con la única condición que le pusieron sus hijos para que pudieran reunirse: que fuera en privado y sin la prensa. Por ello, la reconciliación nunca sucedió y aseguró que no deseaba verlos en su funeral, además de que quedaban fuera de su testamento.

“No hay nada, ya no estoy abierto a nada (…) Ellos fueron los que hicieron las perversidades y las maldades cuando yo lo único que hice fue darles la vida, darles cariño, amor, respeto, abundancia y riqueza. ‘Cría cuervos y te sacarán los ojos’”, dijo en entrevista para “Despierta América”.

SIGUE LEYENDO:

De Lyn May a Alfredo Adame: él es cirujano estético acusado de malas prácticas con las estrellas

La Casa de los Famosos 3; ahora sí ya está confirmada la siguiente temporada del reality del momento

Alfredo Adame es humillado tras intentar ridiculizar a su ex, Magaly Chávez: “Ya supérame”