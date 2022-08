Alfredo Adame es humillado tras intentar ridiculizar a su ex, Magaly Chávez: “Ya supérame”

En los últimos días, el nombre Alfredo Adame ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios de espectáculos debido a los múltiples pleitos que ha protagonizado con otras celebridades como Gustavo Adolfo Infante, “Rey Grupero” y hasta con Fofo Márquez y para no perder la costumbre, ahora el conductor dio de qué hablar luego de tratar de ridiculizar a su ex prometida Magaly Chávez, no obstante, las cosas no le salieron bien y fue humillado por la influencer, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Esta polémica inició por una fotografía que publicó Alfredo Adame en su perfil oficial de Instagram, la cual, fue una selfie a la que le puso diferentes filtros para mejorar su apariencia y aprovechó dicha situación para exhibir a su expareja a quien acusó de abusar de los filtros en sus publicaciones.

El idilip de la mediática pareja solo duró unos cuantos meses. Foto: Especial

“¡Yupi!, ya tengo filtros como los de Magaly Chávez”, escribió Alfredo Adame, quien a los pocos minutos de haber realizado su publicación recibió una contundente respuesta de la ex participante de “Enamorándonos”.

“¡Ya supéreme señor! ¿O ya no tiene otra cosa de qué hablar? ¡Alguna peleíta por ahí? ¿No? Ándele ármese otro show ya ve que no me cuelgo de su fama jajajaja”, escribió Malagy Chávez, quien ya no obtuvo respuesta del presentador, quien se convirtió en blanco de burlas.

Alfredo Adame se convirtió en blanco de burlas. Foto: IG: adamereacciona

Cabe mencionar que Magaly Chávez y Alfredo Adame iniciaron su relación el pasado mes de marzo y a las pocas semanas el ex galán de telenovelas decidió proponerle matrimonio a la modelo, quien había puesto como condición que no tendría intimidad con el conductor hasta que se casaran, no obstante, cuando ambos participaron en “Soy famoso, ¡Sácame de aquí!” decidieron terminar su relación debido a la actitud prepotente del conductor, quien no dudó en acusar a la influencer de colgarse de su fama.

Exhiben datos personales de Alfredo Adame

“El Rey Grupero” y Fofo Márquez decidieron llevar un paso más allá su rivalidad con Alfredo Adame y le hicieron una pesada broma que incluyó un video en el que se burlaron de sus supuestas habilidades en las artes marciales y como DJ, además mandaron a hacer una lona monumental que colgaron en la casa del actor, en la cual incluyeron algunos de sus datos personales incluyendo su número de celular, lo cual enfureció al ex colaborador de “Hoy”, quien señalo que no emprenderá acciones legales contra los influencers y dejó ver que muy pronto podría venir su revancha.

