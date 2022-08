Alfredo Adame defiende a Juan Vidal por pleito con Cynthia Klitbo: “Si la botó es por algo”

El pleito entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal sigue dando de qué hablar y esta vez fue Alfredo Adame quien se pronunció al respecto recalcando en su rivalidad con la actriz, pues defendió al actor asegurando que si puso fin a su relación “fue por algo”.

En entrevista para “Ventaneando”, el polémico conductor fue cuestionado sobre la denuncia de la actriz a su expareja por violencia psicológica y el pago de una fuerte suma de dinero, que el actor habría saldado una vez que fue eliminado de “La Casa de los Famosos 2”.

Alfredo Adame defiende a Juan Vidal. Foto: Instagram @juanvidalgil

“Si Juan Vidal la botó es por algo, los panchos que debió haberle armado porque él es un buen tipo. Si se va al infierno ni me viene ni me va”, dijo molesto el exconductor de “Hoy” al evidenciar la enemistad que tiene con Klitbo y que habría comenzado desde su relación con Rey Grupero.

Recientemente Adame estalló contra la actriz durante un encuentro con los medios: "Yo de Cynthia Klitbo no quiero saber nada, que no vieron lo que pasó. A mí me importa un bledo que pase por lo que pase, por mí que se vaya al infierno”.

¿Nueva rivalidad?

Alfredo Adame sumó un enemigo a su lista luego de que este miércoles Rey Grupero y “Fofo” Márquez colgaran una lona gigante afuera de su casa haciendo mofa de sus habilidades en karate y el pleito con Carlos Trejo donde lo golpeó con una botella.

La lona es parte de un video que hicieron el comediante y el influencer burlándose de Alfredo Adame, aunque el actor aseguró que no tomará acciones legales contra sus detractores sí lanzó una fuerte advertencia mencionando que tiene armas en su casa.

En la lona que colocaron afuera de la casa de Adame, además de las burlas a sus habilidades en karate, colocaron el teléfono personal del conductor y esto logró molestarlo aún más.

