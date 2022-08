LCDLF 2: Laura Zapata dice que pelea entre Niurka y Cynthia Klitbo es "baja y vulgar"

Laura Zapata fue cuestionada sobre la controversia que surgió entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo, luego de que la cubana iniciara un romance con Juan Vidal a pesar de las advertencias de Klitbo sobre la presunta deshonestidad y agresividad del dominicano.

Durante su encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, los reporteros le preguntaron a la hermana de Thalía cuál era su opinión sobre las declaraciones que ha hecho Niurka contra Klitbo por defender a Vidal, a lo que Zapata mencionó no tener intenciones de entrometerse, destacando que su imagen no cuadra con el tipo de polémicas en la que constantemente se ve envuelta la vedette.

“No, no, no, no… esos son chismes, no quiero entrar en chismes. Una manera de no participar en esta vibración tan baja y vulgar, tan corriente a la que no pertenezco es no responder preguntas que no tienen nada que ver conmigo”, dijo la reconocida villana de telenovelas.

De la misma manera, la actriz de melodramas como Rosa Salvaje, o María Mercedes aprovechó para lanzarle un consejo a Cynthia Klitbo. “Los comentarios se toman de quien vienen, porque si no imagínate”, aseguró Zapata.

Foto: Especial

Las diferencias entre Laura y Niurka datan del 2021, cuando Zapata iba a formar parte de MasterChef Celebrity y la cubana lanzó comentarios negativos sobre su integración a dicho proyecto.

Tiempo después, la ex de Juan Osorio también celebró que Laura perdiera su postulación como Secretaría de la Asociación Nacional De Actores (ANDA), y en un encuentro con los periodistas dijo que la actriz hubiera hecho un mal manejo si obtenía el puesto, informó Agencia México.

Por otra parte, Laura Zapata confesó su tristeza por el deceso de su abuela Eva Mange y recalcó que aún no estaba lista para su partida. “En varias ocasiones me preguntaron ustedes si estaba preparada y yo decía que no, que solamente el momento es el que te prepara, y bueno, la vida siempre la valoro, y ahora es diferente para mí”, declaró.

Finalmente, la artista aseguró que por ahora no ha vivido nada paranormal tras la ausencia de su abuela. “No mi amor, no, estaba hablando con mi amiga Lolita de la Vega, entonces me dice que cuando su mamá se murió, ella de repente oía hasta sus pasos y se le acostaba en su cama y su respiración, y le dije ‘no me estés platicando este tipo de cosas, no por favor Lolita, en otro momento’”.

Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Alfredo Adame explota; cuelgan mantas con burlas afuera de su casa: "algún idiota sin vida" | VIDEO