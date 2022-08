Alfredo Adame amenaza a Fofo Márquez y Rey Grupero tras cruel broma de los infleuncers: VIDEO

El polémico influencer Fofo Márquez se unió a la lista de enemigos de Alfredo Adame debido a que unió esfuerzos con “El Rey Grupero” para hacerla una pesada broma al actor y conductor, quien sumamente enojado amenazó con golpearlos, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe acerca de este nuevo escándalo de estas controversiales personalidades.

Como bien se sabe, Alfredo Adame y “El Rey Grupero” sostienen una intensa rivalidad desde hace un par de años por diferentes situaciones, no obstante, en los últimos días, Fofo Márquez decidió sumarse a la polémica e hizo equipo con el novio de Isa Castro para hacer un video en el que ridiculizaron al ex conductor de “Hoy”.

En el mencionado video, Fofo Márquez y “El Rey Grupero” ironizan acerca de todos los talentos de Alfredo Adame, quien supuestamente tiene una academia donde enseña sus clásicas “patadas de bicicleta” y a detener botellas con la cara, haciendo alusión a la conferencia de prensa en la que fue agredido por Carlos Trejo, además, también se burlaron de sus habilidades como DJ.

En algún momento del video, “El Rey Grupero” llama vía telefónica a Alfredo Adame para decirle que Fofo Márquez “lo quiere reventar”, no obstante, el ex galán de telenovelas asegura que no lo conoce y es aquí donde entre en acción el “niño millonario”, quien aseguró que Adame “se la pela” en dinero, a los golpes, en Dj y en todos los aspectos.

Tras las palabras de Fofo Márquez, Alfredo Adame despotricó en su contra y le dio su dirección para que acudieran y se midieran a los golpes, incluso, el conductor aseguró que tenía la capacidad para golpear a los dos influencers a la vez.

“Vénganse los dos juntos y a los dos juntos me los chin*o a put*zos, pinc*es jodidos”, sentenció Alfredo Adame. Luego de la cordial invitación, “El Rey Grupero” y Fofo Márquez mandaron a imprimir una lona monumental en la que promocionaban la supuesta academia del conductor en la que además de poner qué es lo que ofrece pusieron su número telefónico personal y no conformes con exhibirla en un puente, más tarde decidieron ir a ponerla justo en la entrada de la casa del conductor, quien más tarde la descubrió y pasó un fuerte enojo.

Alfredo Adame y "Rey Grupero" ya tienen un par de años como rivales. Foto: Especial

Cabe mencionar que luego de este altercado, Alfredo Adame ofreció una entrevista para Multimedios en la que aseguró que no emprenderá acciones legales contra “El Rey Grupero” y Fofo Márquez ya que le dieron publicidad gratis, sin embargo, señaló que lo que sí le molestó es que publicaran su número personal.

Por último, Alfredo Adame señaló que no puede creer que los dos influencers le hayan dedicado tanto tiempo a su broma por lo que los calificó como unos “buenos para nada” y les recomendó dedicarse a algo de provecho.

SIGUE LEYENDO:

De Andrés García y Palazuelos a Adame y Carlos Trejo; estas son las "peleas" más polémicas del espectáculo

Nuevo escándalo de Alfredo Adame; EX dice que solo se casó por los "papeles" y nunca durmió con él