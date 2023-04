Revelan nuevo video de la pelea entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins, ¿hubo una patada?

Uno de los momentos más polémicos que dejó el funeral de Julián Figueroa fue el zafarrancho que protagonizaron la hija de Olivia Collins y Mónica Castañeda, quien como otros tantos periodistas únicamente estaba buscando una declaración de la mejor amiga de Maribel Guardia y durante las últimas horas salió a la luz un nuevo video que da una otra perspectiva de estos lamentables hechos que dividieron opiniones en redes sociales.

Este altercado ocurrió la tarde del pasado lunes 10 de abril cuando Olivia Collins llegó a la casa de Maribel Guardia para acompañarla en el funeral privado de Julián Figueroa, sin embargo, la actriz de 65 años no pudo ingresar con su vehículo al fraccionamiento debido a que ya no había espacio para que se estacionara por lo que tuvo que entrar a pie, no obstante, en cuanto puso un pie en el suelo decenas de periodistas se le abalanzaron para tratar de obtener una declaración de la actriz.

Ante esta situación, la hija de Olivia Collins trató de proteger a su madre y en su afán de alejar a los representantes de los medios le arrebató el micrófono a Mónica Castañeda, quien pidió que no la agrediera, pero en respuesta recibió algunos jaloneos y un golpe en el cuello, por lo que se armó todo un zafarrancho que terminó con una amenaza de Olivia Collins a la presentadora de “Ventaneando”: “No te metas con mi hija”, señaló.

Revelan nuevo video del zafarrancho entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins

Hace apenas unas horas se dio a conocer un nuevo video de estos lamentables hechos en el que queda evidenciado qué ocurrió después del intercambio de jalones, golpes y gritos entre Olivia Collins, su hija y Mónica Castañeda.

En las imágenes se puede ver que la hija de Olivia Collins finalmente logra su cometido y protege a su madre de los periodistas y logra encaminarla en medio de la multitud hacia el portón del fraccionamiento en el que vive Maribel Guardia, no obstante, en las imágenes se puede apreciar que antes de que logren entrar, Mónica Castañeda supuestamente le da una patada o que aparentemente busca hacerla trastabillar, no obstante, no lo consigue.

En la siguiente toma, se puede ver que, en cuando Olivia Collins y su hija ya están dentro del fraccionamiento, la heredera de la actriz se voltea para encarar nuevamente a Mónica Castañeda y le hace una seña obscena para enseguida alcanzar a su madre, quien ya estaba algunos metros adelante caminando en dirección a la casa de Maribel Guardia.

La hija de Olivia Collins le hizo una seña obscena a Mónica Castañeda. Foto: Especial

Como se mencionó antes, estos hechos han dividido opiniones en redes sociales, donde el video del zafarrancho ha tenido una gran repercusión, el cual, abrió un intenso debate por saber quién de las dos tuvo el peor actuar ya que en sí, estos hechos fueron considerados como una auténtica falta de respeto para el fallecido Julián Figueroa, así como para Maribel Guardia, quien pidió respeto ante el doloroso momento que se encuentra atravesando.

