Michelle Rodríguez: 5 fotos con las que se muestra orgullosa de su cuerpo

La actriz Michelle Rodríguez ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas debido a que posó para una revista de moda de forma sensual. La celebridad ha causado cientos de reacciones, en su mayoría duras críticas por su cuerpo grande, sin embargo, la también cantante no ha dejado que todo esto le afecte, y por el contrario ha demostrado que se siente orgullosa de sí misma, por lo que te presentamos 5 fotos de la artista en los que deslumbra con su belleza y actitud.

La ex integrante de "Me Caigo de Risa" fue la imagen de la revista Marie Claire para el mes de febrero, aunque se mostró glamurosa, sensual y muy hermosa, obtuvo muchas críticas por parte de algunos usuarios de redes sociales que estaban en desacuerdo en que apareciera en la publicación, pues argumentaban que estaba promoviendo una vida poco saludable. No obstante, la actriz y cantante se defendió y por medio de un video de redes sociales denunció que los comentarios que recibió eran gordofóbicos.

5 fotos de Michelle Rodríguez orgullosa de su cuerpo

En los últimos años, la artista, de 39 años, se había mantenido lejos de la polémica, pues solo había destacado por su trabajo en programas de televisión como "40 y 20", en donde se convirtió en uno de los personajes favoritos; así como por su desempeño en obras de teatro y otros proyectos, no obstante, recientemente decidió romper el silencio para hablar sobre los problemas que los comentarios negativos traen a las personas con corporalidades grandes.

Michelle Rodríguez destaca por su trabajo en el teatro, cine y televisión IG @michihart

Michelle muestra como disfruta de su tiempo libre IG @michihart

"La gordofóbia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado", indicó aquella vez Michelle, que también resaltó que su cuerpo es "bello y es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda; por eso yo lo amo y lo atesoro y, por eso, comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos". Con este mensaje, la actriz recibió cientos de reacciones positivas por parte de sus amigos del medio del espectáculo, fans y demás personas.

A pesar de que hasta antes de aquellas fotos para la portada no había hablado tan fuerte sobre la gordofóbia, el amor propio y la aceptación, en sus redes sociales se observa como Michelle Rodríguez siempre se ha sentido orgullosa de su cuerpo, pues tiene varias fotos modelando, ya sea para alguna alfombra roja o también para una promoción con alguna marca o revista independiente, la actriz constantemente está dispuesta en mostrarse tal y como es.

La actriz se muestra con todo tipo de atuendos IG @michihart

Hace algunos meses, Rodríguez había hablado de cómo fue que aceptó su cuerpo. En una entrevista con Yordi Rosado, la originaria de Xochimilco narró: "el físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta desde niña, he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente, y para mí era horrible estar en dieta”, para después asegurar que aunque en un principio pensó que su corporalidad sería un impedimento, pudo mostrar su talento y destacar.

“Me gusta mucho hacer lo que hago, lo disfruto muchísimo, el amor y la pasión verdaderamente son cosas muy poderosas, hacer lo que hago es lo que me mantiene viva”, dijo en aquella entrevista en donde lloró y se mostró vulnerable al hablar de cómo su percepción de sí misma la había hecho dudar de convertirse en actriz.

Rodríguez se muestra orgullosa de su cuerpo IG @michihart

Después de posar en una revista, mandó un mensaje contra la gordofóbia IG @michihart

