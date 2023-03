Michelle Rodríguez explota al preguntarle si se colocó una banda gástrica para bajar de peso

Michelle Rodríguez explotó después de que un periodista le preguntara si se colocó una banda gástrica para bajar de peso, esto después de que se corrieran los rumores de que la actriz se había sometido a una cirugía hace algunos meses. La artista dio una respuesta contundente, pues no sólo le contestó al reportero, sino que también a sus detractores que critican su cuerpo, no obstante, ella se ha defendido y denunciado la gordafobia de la que es víctima.

Desde que la actriz apareció en la portada de la revista Marie Claire, ha dado mucho de qué hablar debido a que en redes sociales se desató un debate sobre los cuerpos con sobrepeso, pues mientras muchos celebraron que la cantante y comediante posara para este importante publicación de moda con el objetivo de darle visibilidad a las mujeres con diferentes corporalidades, otros criticaron su presencia debido a que afirmaron que "normalizaba" un estilo de vida poco saludable.

Michelle Rodríguez revela si se colocó una banda gástrica

A pesar de que ya habían pasado varias semanas desde portada, recientemente un reportero le preguntó a Michelle Rodríguez si se había colocado una banda gástrica, tal y como se había especulado en plataformas digitales. Fue durante el cuarto del aniversario de “Príncipe príncipe”, que un periodista que curía el evento la cuestionó sobre este rumor, por lo que la actriz y cantante contestó de forma contundente al decir que esa era una pregunta muy personal.

IG @michihart

“Creo que son cosas personales, primero ¿no? O sea… es un poco lo que dices… no creo que a Guillermo del Toro le estén preguntado sobre estas cosas y creo, definitivamente, que cuando hablamos de la aceptación, de la salud y el respeto, necesitamos aprender a pensar que los demás son personas”, destacó la también ex integrante de Me Caigo de Risa, quien cuestionó la razón por la que a ella le hacen este tipo de interrogantes, y a otras celebridades, en especial hombres no.

La actriz, de 39 años, indicó que si bien en algún momento pensó en someterse a una cirugía que la haría perder algunos kilos de peso, esto fue motivado por la presión social de la que había sido víctima por varios años, ya que desde hace mucho ha recibido comentarios negativos sobre su aspecto físico, no obstante, actualmente tiene otra visión de ella misma y de su trabajo en el escenario como artista.

“Yo no dije que lo llegaba a pensar por las críticas, hace muchos años lo pensé (…), claro que lo he pensado, no es algo que se le ocurra a alguien nada más porque sí, hay gente que no le gustas, hay gente que te tira hate y te dice: 'Guácala tú´, claro que te sientes en la necesidad de solicitar ayuda para caber”, destacó Michelle Rodríguez, quien también agradeció a sus fanáticos y a las personas que la han apoyado para cambiar estos discursos "gordofobicos".

IG @michihart

“Agradezco muchísimo a la gente que respeta, que me apoya, que sobre todo sabe quien soy”, destacó la actriz de "40 y 20", que ha levantado la voz en contra de los comentarios que los calificó como "gordofobicos", una discriminación que sufren todas las personas que tienen cuerpos grandes. Sin embargo, la cantante le ha hecho frente a sus detractores explicando por qué de otros cuerpos no se tiene que hablar.

