Michelle Rodríguez confiesa que la afectaron las críticas tras salir en portada de revista: "No me sorprende"

A unas semanas de aparecer en la portada de una revista de moda, Michelle Rodríguez reveló que sí le afectaron los comentarios negativos y gordofóbicos que se lanzaron en su contra al posar como una modelo. La actriz resaltó que no le sorprendió la reacción de muchos usuarios de redes sociales, quienes criticaron que sea una mujer de talla grande que aparece en un espacio poco común, sin embargo, resaltó que es algo que se tiene que hablar.

La actriz, cantante y comediante fue la portada de la revista Marie Claire, en donde se lució como pocas veces, ya que posó muy elegante y sensual, demostrando que las mujeres con gran tamaño también pueden aparecer en este tipo de publicaciones. No obstante, surgió un debate en las plataformas digitales, pues mientras muchos la criticaron fuertemente porque estaba "promoviendo una vida poco saludable", otros salieron en su defensa y resaltaron que la gordofóbia es un problema real.

A Michelle Rodríguez le afectaron las críticas

Durante un encuentro con medios en el espectáculo de ‘’Un aplauso para el amor'', Michelle fue cuestionada sobre cómo había tomado esta situación que la puso en el ojo público. La también standupera aseguró que sí le afectaron todas las críticas, sin embargo, resaltó que lo que verdaderamente importa es reflexionar por qué se hizo tan grande y causó tanta polémica en los medios y redes sociales.

La actriz confiesa que le afectaron los comentarios Foto: Captura de pantalla

“Bueno, creo que somos personas y que estamos vulnerables ante los comentarios, o sea me preguntas si me afecta personalmente, pues sí, o sea, creo que cualquiera que reciba un comentario ofensivo puede sentirse vulnerable, creo que más bien está preguntarle a los demás si les está afectando esto, porque se ha hecho tan grande que creo no nada más es de mí, es de muchísima gente y que a todos nos toca, y que deberíamos de cuestionarnos todos”, explicó.

En tanto, Rodríguez destacó que lamentablemente no le sorprende que haya generado controversia, no obstante, apuntó que esta polémica no evitará que siga trabajando y que lo hará de la mejor forma, para que su desempeño en cada uno de sus proyectos sean la herramienta que hable por ella, más allá que su aspecto físico.

"Para eso estamos aquí los artistas, de alguna manera nuestra trinchera es el arte, para entregarle a la sociedad lo que brinca en nuestro corazón… ¿qué pienso?, desgraciadamente no me sorprende que sea un tema controversia porque nos cuesta trabajo hablar de las cosas que tenemos que hablar, y sí se está hablando, pues que hablemos de la mejor manera, amorosa y amable, y que nuestro arte, nuestro trabajo, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra creatividad siga siendo nuestra mejor trinchera y sigamos diciendo todo lo que tengamos que decir, y sí no, lo cantamos”, destacó.

Michelle Rodríguez quiere seguir trabajando IG @michihart

Finalmente, fue cuestionada sobre el caso de Yuridia, quien sufrió críticas a su cuerpo por parte de Ventaneando hace algunos años; apuntó que no la conoce, pero que sí le gustaría trabajar con ella. "No he buscado a Yuridia, no la conozco, me encantaría compartir con ella alguna vez desde nuestra trinchera, cantando, siendo artistas, provocando sensaciones, sentimientos en la gente y si nuestro arte puede transformar, pues que lo haga”.

SIGUE LEYENDO:

"La gordofobia es real y existe": Michelle Rodríguez abre el debate a un tema que daña la salud emocional