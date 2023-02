"Casi me matan": crece la polémica entre Yuridia y Pati Chapoy por acusaciones de gordofobia

Luego de anunciar con bombo y platillo que estrenaría en su canal de Youtube una entrevista que le realizó a Alex Montiel quien es el creador el polémico personaje “El Escorpión Dorado”, Pati Chapoy se ha convertido en tendencia, ya que la periodista de espectáculos reveló luego de muchos años, las razones por las que Yuridia ya no da entrevistas a su programa.

Ante esta situación, Pati Chapoy se sinceró con Alex Montiel y reveló cuáles son las razones por las que Yuridia no da entrevistas desde hace muchos años a “Ventaneando”, sin embargo, la intérprete de temas como “¿con qué se pega un corazón?” y “Ya te olvidé”, entre muchas otras más utilizó sus redes sociales para responderle a la reconocida periodista.

¿Por qué Yuridia no da entrevistas a Ventaneando?

Fue durante la entrevista que le hizo Chapoy a Alex Montiel que hicieron una dinámica en la que la periodista sacó papelitos con los nombres de algunas personalidades, entre ellas estaba Yuridia y fue entonces que la líder de Ventaneando reveló las razones por las que la cantante ya no le da ningún tipo de entrevista ni a ella ni a su equipo de trabajo.

Y es que Alex Montiel al ver que en dicho papelito estaba el nombre de la intérprete de “Qué agonía”, en tono burlesco y con cierto sarcasmo aseguró que Yuridia era “la mejor amiga” de Pati Chapoy.

"No es, no somos amigas, pero yo la admiro mucho, el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa qué era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda", dijo Pati Chapoy

Luego de esto, la experta en espectáculos siguió contando que desde entonces Yuridia no acepta dar ningún tipo de declaración al programa de espectáculos de TV Azteca: "Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando, no nos da entrevista, no quiere ni saber obviamente de mí, ni de la gente de Ventaneando, ya los vetó", dijo Chapoy.

Yuridia responde a Chapoy

Luego de la entrevista de Pati Chapoy a Alex Montiel y el revuelo que causó las declaraciones de la periodista sobre la relación de Yuridia y Ventaneando, fue la propia ex alumna de La Academia quien por medio de sus redes sociales dio su punto de vista sobre las verdaderas razones por las que no da entrevistas para el equipo de trabajo de la experta en espectáculos.

“Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque sí he ido un par de veces después de todo lo que viví, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan”, comenzó a explicar Yuridia en Tiktok

Yuridia dejó claro que los presentadores de Ventaneando no se dan cuenta del poder y la influencia que tienen en las personas que siguen su programa, por lo que toman a la ligera los comentarios que emiten sobre cualquier artista.

“Es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asa, que hizo esto o lo otro y nada más se queda en la noticia pero no, ellos tienen influencia sobre las personas”, siguió diciendo Yuridia

Así mismo, la cantante aseguró que cree que es increíble que en esta época siga tocando el tema de la gordofobia con total ligereza, sin embargo, asegura que no solo las críticas quedaron en el programa, sino que en las calles, la gente le gritaba y decía cosas horribles, incluso Yuridia asegura que aquel tiempo, fue la época más oscura de su vida.

“Las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas, a mí, a mi mamá, a mi papá y hasta a mi nana. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar, forman parte de la etapa más oscura de mi vida”, dijo Yuridia

Al finalizar un primer video, Yuridia aseguró que tras vivir esta etapa tan oscura y difícil de su vida, quien la salvó de todo fue su hijo Phoenix pues quedó embarazada de él y las cosas cambiaron.

SIGUE LEYENDO:

Yuridia rompe el silencio y revela si está embarazada o no, esto dijo la cantante

Querida actriz fue traicionada por su mejor amiga cuando se metió con su esposo y no es Karla Panini

Yahir confirma estar alejando de su hijo Tristán, esto es lo que reveló el exacadémico

Yuridia está embarazada y así lo anunció Mhoni Vidente hace seis meses

bmz