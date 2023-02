Yuridia rompe el silencio y revela si está embarazada o no, esto dijo la cantante

Luego que una revista de espectáculos de circulación nacional confirmara el embarazo de Yuridia, la cantante ya reaccionó al respecto y lo hizo a través de sus redes sociales, en donde compartió un mensaje mientras tomaba un relajante baño de espuma.

Y es que, desde inicios de este 2023, los rumores sobre un presunto embarazo de Yuridia comenzaron a circular, y éstos se hicieron más fuertes luego que la sonorense cancelara algunas presentaciones, sin embargo, este martes 7 de febrero se habría confirmado que la cantante tendría un par de meses de gestación, pero la intérprete de “¿Con qué se pega un corazón?" aclaro si es que espera a su segundo hijo.

Yuridia rompe el silencio

Muy a su manera, Yuridia decidió terminar con las especulaciones de su supuesto embarazo, el cual sería el segundo en la vida de la cantante pues hace casi 17 años quedó embarazada cuando sostuvo un apasionado romance con su ex compañero de generación de La Academia, Edgar Guerrero con quien actualmente mantiene una cordial relación por el hijo en común que tienen.

Sin embargo, luego de varios años de relación y matrimonio con Matías Aranda, la noticia de un posible embarazo de Yuridia puso muy felices a sus fanáticos quienes siempre desean la felicidad de la cantante, sin embargo, tal parece que la llegada de un bebé a la vida de la cantante no es prioridad y tampoco es algo que esté sucediendo.

Y es que, fue por medio de sus historias de Instagram que Yuridia dio a entender que no estaba embarazada, sin embargo, no lo escribió claramente por lo que aún sus fanáticos guardan una esperanza a que la cantante sí pueda estar esperando una bebe.

“Lo único que sí puedo confirmar es que traigo un gripón y me anda llevando la super berga…y tengo cero ganas de reírme de sus noticias alucines, que más que noticias parece que escriben para las historietas de condorito, el que no sepa quién o qué es condorito acaba de probar mi punto”, escribió Yuridia

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, esto no fue todo lo que dijo la ex alumna de La Academia, pues en una siguiente historia, la cantante compartió que debido a la gripe tan fuerte que en estos momentos está padeciendo, tiene fluidos nasales de muchos colores por lo que ya no sabe qué más hacer para parar con ellos.

Foto: Captura de pantalla

Mhoni Vidente predijo embarazo para Yuridia

Fue durante una de las emisiones del mes de julio del año 2022 del programa “Las Predicciones con Mhoni Vidente” que se emite en las redes sociales de El Heraldo de México que la pitonisa cubana, habló de Yuridia.

Y es que para aquellos meses, mucho se había rumoreado que la exalumna de La Academia y su esposo Matías Aranda podrían haber estado enfrentando una crisis matrimonial, mismos rumores que desmintió Yuridia a través de sus redes sociales.

Debido a esto es que, Mhoni Vidente decidió hablar sobre el futuro de Yuridia a corto plazo y la cubana además de asegurar que se encontraba muy enamorada de su esposo y estaban en un gran momento, reveló que muy pronto quedaría embarazada.

“Ahora yo los veo más unidos que nunca a Matías y a Yuridia, van a ser padres, va a ser una niña preciosa, igualita a ella, con la misma voz, te mando todas las bendiciones Yuridia”, dijo Mhoni Vidente

Mira la predicción a partir del minuto 08:16

SIGUE LEYENDO:

Querida actriz fue traicionada por su mejor amiga cuando se metió con su esposo y no es Karla Panini

Yahir confirma estar alejando de su hijo Tristán, esto es lo que reveló el exacadémico

Yuridia está embarazada y así lo anunció Mhoni Vidente hace seis meses

bmz